La transexual viguesa Charlotte Goiar defiende el autobús de Hazte Oír

La primera mujer a la que el Tribunal Supremo permitió la reasignación de sexo, la viguesa Charlotte Goiar, compareció este jueves junto al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, para respaldar el autobús que puso en circulación la organización dentro de su compaña contra el adoctrinamiento en la escuela porque defiende «lo normal».

"No entiendo por qué se censura este autobús, porque esto es lo normal. Desde pequeña he entendido que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva", expresó Goiar ante los medios de comunicación. Así, la transexual viguesa asegura no entender "cómo se puede censurar el autobús, porque es una realidad biológica básica".

Por otra parte, Goiar achacó a un lobby LGTBI o transexual la pretensión de querer confundir a la gente. "Quieren hacer ver que lo anormal, como una niña con pene, que necesita tratamiento médico, necesita un diagnóstico, es algo normal, y promoverlo y llevarlo a las aulas», explicó. Estas declaraciones ha indignado a la plataforma de gays y lesbianas de Galicia.

Comentarios