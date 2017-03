Manos Unidas clausura este domingo su tradicional rastrillo con una rifa

Manos Unidas clausurará este domingo su tradicional rastrillo solidario con una gran rifa en el Casino Eldense. Bajo el lema de la campaña ‘El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida’, se ha enfocado a recaudar fondos para poner en funcionamiento nueve centros de cursos con cincuenta niños cada uno. Los beneficiarios son niños entre 5 y 14 años que, o no están escolarizados, o que lo están, pero no asisten a la escuela de los barrios marginales de Khandawa, en el Estado de Madhya, en el centro de la India.

Desde la semana pasada el rastrillo permanece abierto en el Casino Eldense de 16:30 a 20:30 horas de lunes a sábado. Aquellos vecinos que quieran sumarse a la causa todavía están a tiempo de adquirir alguno de los numerosos productos sin estrenar que están a la venta. Artículos nuevos, donados por numerosos comercios de Elda.

Este próximo domingo, a partir de las 17:30 horas se sortearán los productos en una rifa y, a continuación, se realizará una merienda. Como cada año los productos que se ofertan son libros, ropa, bisutería y calzado, entre otros. Destacan las prendas realizadas por las voluntarias de Manos Unidas como delantales, manteles, toallas, cojines, cambiadores de bebé, peúcos y otras labores de ganchillo.

El rastrillo ha sido organizado por la Acción Católica General de Adultos de la parroquia de la Inmaculada.

Comentarios