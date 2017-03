Vargas se enfrenta al reto de ganar sin Pedro Carrión

Sin Pedro Carrión, que ha sido sancionado y con la duda de Juanito Benítez, afrontará el Xerez CD el partido del domingo a las cinco de la tarde en La Juventud ante el Pozoblanco. Hacer bueno el punto logrado ante el Cartaya es el objetivo de los azulinos, que no quieren perder comba en esta recta final del campeonato. Quedan once jornadas para concluir la liga y “los partidos hay que afrontarlos ya como auténticas finales”, señalaba Vicente Vargas.

El técnico xerecista advirtió a los periodistas del peligro del Pozoblanco, porque aunque ahora no le ruedan bien las cosas, “estuvo catorce jornadas en la segunda plaza y logró casi nueve victorias consecutivas, es uno de los equipos menos goleados y nosotros llegamos con bajas importantes, todo eso lo hace peligroso”, recordó.

El Xerez CD perderá mucho de su potencial con la ausencia de Carrión y más aún si se confirma la no presencia de Juanito Benítez. Y es que entre los dos delanteros han marcado más de la mitad de sus goles: el Deportivo suma 47 tantos en 27 jornadas, de los que 24 han sido entre Carrión (14) y Juanito Benítez (10).

Vargas reconoce que las dos bajas “son muy importantes para nosotros, pero hay que afrontar el parido así”. No ha querido dar pistas sobre el sustituto del isleño y espera que Benítez llegue a tiempo, aunque confirma que si es así, entrará en la lista pero no en el once, “por respeto a los que llevan entrenando toda las semana”.

El equipo pudo entrenar el jueves en La Juventud, escenario del partido. Sobre el estado del césped, el preparador azulino subrayó que “está bien, quizás el césped un poco alto y eso hace que esté un poco pesado, espero que lo corten antes del partido”. Por último, pidió el apoyo una vez más de los aficionados, “se verá seguro un buen partido, merece la pena ir aunque será por el esfuerzo que están haciendo los chavales y quienes dirigen el club, faltarán jugadores importantes, pero estoy seguro que los aficionados lo compensarán con su aliento”

Comentarios