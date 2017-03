Sampaoli: "Ganar la Liga es casi imposible"

Jorge Sampaoli realizó el repasó habitual a todas las cuestiones que rodean al Sevilla, en la rueda de prensa previa al partido frente al Leganés. Desde el bajón del equipo en los últimos encuentros hasta la remontada del Barcelona.

El físico: "Nos ha costado mucho. Justificar la relajación porque se corra más o menos... Hay que jugar y luego es relativo todo lo demás. Gana el equipo que juega mejor, no el que más corra. Ojalá téngamos el mismo nivel de los mejores momentos para ser competitivos. El fútbol es un todo, no se puede separar. Tenemos pocos lesionados, hemos corrido más que otros y por eso hemos jugado peor. Me asusta que se valore más que correr que jugar bien al fútbol".

Monchi: "Relacionarlo con los mejores del mundo es un plus. Por eso estamos donde estamos. Si se va por su bien, bienvenido sea".

La Liga: "Ganar aquí la Liga es casi imposible. El Atlético de Madrid también va a ser un equipo muy competitivo hasta el final. Ganar para los grandes es una moneda corriente, para nosotros es muy duro".

La remontada del Barça: "Llamaría al médico, sería hospitalizado si vivo una remontada como la vivida Luis Enrique el otro día en la banda".

Leicester: "Cambio de ánimo le convierte en un equipo tan peligro como el del año pasado. La planificación es distinta. Ellos jugarán como si fuera la final del mundial. Si no buscamos el partido todo estará cuesta arriba".

