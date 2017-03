El Nueva Elda F. S. arranca un punto en Elche (2-2)

En el partido de la 22ª jornada de liga en el Grupo 15 de la Tercera División Nacional de Fútbol sala, el C. D. Nueva Elda F. S. ha obtenido esta tarde en el pabellón “Esperanza Lag” de Elche, un trabajado punto ante un Elche C. F. que no ha dado ni un ápice de respiro a los de David Valverde “Dada” que, a pesar de adelantarse en el marcador a falta de seis segundos para el descanso por medio de Aarón, han vuelto a desperdiciar claras ocasiones de gol.

En el minuto tres de la segunda mitad ha llegado el empate de los ilicitanos y diez segundos después, un gol en propia meta de los locales ha vuelto a poner a los eldenses por delante en el marcador con el 1-2. Con ese panorama, el técnico del Elche ha optado por jugar con cinco hombres de pista sacrificando la figura del portero y a falta de dos minutos para la conclusión ha llegado el definitivo empate a dos aprovechando un fallo defensivo del líder del grupo.

El partido ha sido muy intenso / Cadena SER

Un resultado que se pudo haber alterado ya que el Elche ha fallado un doble penalti en el último suspiro del encuentro.

Con este empate a dos goles, el Nueva Elda F. S. suma sus primeras tablas en la temporada y sigue siendo un firme candidato al ascenso. El próximo sábado recibirá en el “Pabellón de Madera” de Elda al Sporting San Vicente – Hércules F. S.

