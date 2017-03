El Jerez Industrial mantiene vivo el sueño del ascenso

JEREZ INDUSTRIAL C.F 2 - CHICLANA INDUSTRIAL 0

El Jerez Industrial lograba en La Juventud una victoria muy importante ante un rival directo en la lucha por el ascenso. Todos los de arriba ganaron, por lo que era obligado no ceder puntos y al menos recortar al conjunto chiclanero. Jesús Mendoza, que repetía el mismo once que venció al Tesorillo, había pedido en la previa intensidad a los suyos para sacar adelante la primera final de las once que le quedaban al conjunto industrialista, y sus futbolistas le hicieron caso.

Mucho mejor el equipo en la segunda mitad que en la primera. Posiblemente, en esos segundos cuarenta y cinco minutos, el mejor Industrial de la temporada. Lástima no haber tenido más regularidad para no estar a estas alturas de la liga con tan poco margen de error para lograr el objetivo.

La primera aproximación del equipo llegaría a los tres minutos de partido. Un centro de Dani Castro, lo terminaría rematando de cabeza Piñero sin problemas para Carlos, el guardameta del Chiclana, el mejor de su equipo. Probaba fortuna desde la frontal en una falta Sergio Iglesias, pero su disparo se marcharía por encima de la portería rival. La respuesta del Chiclana Industrial llegaría en una acción de Manolo, que llegó muy justo al remate en sl segundo palo quedándose finalmente sin ángulo. Sergio probaría fortuna en un disparo lejano, pero el balón lo detendría en dos tiempos Pablo Barroso, que apenas tuvo que intervenir durante el partido. Lo más peligroso del equipo que entrena Bolli, llegaría con un resbalón inoportuno de Paquín, que aprovecharía Domini para probar al guardameta industrialista. Su disparo no entrañó mucho peligro. El viento casi le juega una mala pasada al portero del Chiclana Industrial. Un centro muy cerrado de Quintero lo sacó con muchos apuros cuando se cantaba el primer gol del partido. Sin embargo no iba a llegar en ese primer acto del encuentro. Al conjunto jerezano lee costaba dominar y controlar el juego, pero en la segunda mitad, las cosas iban a cambiar.

Y empezaba la segunda parte con muy buenas sensaciones. Los jerezanos dominaban y empezaban a llegar con mucho peligro a la portería contraria. Piñero, en una indecisión en la defensa, estuvo a punto de lograr el primer gol del partido. Joselito, que entró en la segunda mitad sustituyendo a Juanma, le dio mucha profundidad a su equipo por la banda. El Jerez Industrial, que empezaba a borrar del campo al Chiclana, desaparecido desde que arrancó esa segunda parte, iba a reclamar un penalti sobre Juanma Longa que el colegiado no concede. A falta de ocho minutos para el final, iba a llegar la recompensa al buen trabajo que se estaba haciendo sobre el terreno de juego. Un gran pase interior de Vega, plantaría sólo ante el portero a Joselito, que con gran calidad y no menos sangre fría, iba a recortar sobre su salida para marcar a puerta vacía. Ya en el descuento, penalti claro sobre Longa que iba a transformar Piñero para finiquitar el partido. Victoria justa del equipo de Mendoza que sigue en la pelea por alcanzar el primer puesto que da derecho al ascenso a División de Honor.

FICHA TÉCNICA:

JEREZ INDUSTRIAL: Pablo Barroso, Paquín, Quintero, Juanma (Joselito), Álex, Benítez, Mendoza (Antoñito), Dani Castro (Vega), Piñero, Sergio Iglesias (Longa) y Carrasco

CHICLANA INDUSTRIAL: Carlos, Zurga (Alfonso), Gatica, Jairo, López, Villa, Manolo (Pablo), Estudillo, Guerrero, Sergio y Domini (José Carlos)

Arbitro: Gutierrez Rique del colegio gaditano. Amonestó a Jairo y López del Chiclana Industrial

