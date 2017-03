Otro modesto que le pinta la cara al Xerez DFC

LORA CF 4 - XEREZ DFC 2

El Xerez DFC sigue empeñado en complicarse la vida y otra vez ante rivales de la parte baja de la tabla. El Lora parecía el rival ideal para enderezar definitivamente el rumbo y meterse de lleno en la pelea, pero este equipo sigue evidenciando las mismas carencias de siempre. Y el problema no sólo hay que buscarlo en el banquillo, sino en una plantilla que no tiene nivel para competir con garantías de éxito en esta categoría. Muchos pensaban que volvería a ser un paseo, como en años anteriores. Que terminarían ascendiendo casi sin bajarse despeinarse y que encima cerrarían ejercicio con superávit económico y sacando pecho. Y ni lo uno, ni lo otro. Este equipo tiene ya muy poco crédito y si nadie lo remedia, igual la puntilla la recibe del Cádiz B el próximo en Chapín.

Al campo del Lora salían con la convicción de que lo único que les valía era ganar y parece que se empezó a demostrar en los primeros minutos, porque las primeras ocasiones eran para los jerezanos. Una internada de Padilla y dos disparos de Javi Tamayo fueron las primeras acciones de peligro en apenas diez minutos.

Pero cuando parecía que los azulinos tenían el partido controlado llegó el gol local. Vladi se quedaba solo dentro del área de Edu Villegas y hacía el 1-0. A pesar del duro revés, no había que bajar los brazos, tenían que insistir para darle la vuelta al marcador. Guille, Tamayo, Padilla o Barba tuvieron oportunidades de nivelar el partido, pero no estuvieron acertados en el remate. Así acabaría la primera mitad.

En la segunda, el equipo de Juan Antonio salía con ganas de darle la vuelta al partido y en el minuto 53, Guille hacía la igualada. Los azulinos querían remontar, pero en frente, su rival, estaba especialmente acertado a la más mínima que tenía. En el 60' Samu volvía a adelantar a los locales, lo que era un jarro de agua fría para los xerecistas que estaban dominando el encuentro. En el siguiente disparo a puerta del Lora llegaba el tercero, en el minuto 73, obra de Juan. Y cinco minutos después, llegaba el cuarto tanto, otra vez de Samu.

En el minuto 92 Javi Tamayo maquillaba el marcador y establecía el definitivo 4 a 2 en el marcador. Y es que con el segundo gol de los sevillanos, el Xerez DFC pareció bajar los brazos y se entregó a su suerte.

Lora CF: José, Hita, Fernández (Juan 46'), Fernando, Ismael, Fran Carbonel, González (Víctor 70'), Chiki, Samu, Vladi (Joel 75') y Chico (Ibra 86').

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Antonio (Goma 48'), Joaqui, Borja Perea, Adri Domínguez (Benítez 65'), Barba, Orihuela, Padilla (Olmo 78'), Caballero, Javi Tamayo y Guille.

Goles: 1-0: Vladi (18'); 1-1: Guille (53'); 2-1: Samu (60'); 3-1: Juan (73'); 4-1: Samu (79'); 4-2: Javi Tamayo (92').

Árbitro: Bartolomé Pérez Guerrero. Amonestó con amarilla a Rodríguez, Samu, Fran Carbonel, González y Juan por parte del Lora CF. Ninguna amonestación del lado xerecista.

