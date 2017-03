Susana, a por todas

Escucha el análisis de Diego Suárez, director de contenidos de SER Andalucía:



El anuncio de la candidatura de Susana Díaz no es ninguna sorpresa. El adelanto en la fecha, sin embargo, sí corrige levemente el guion. Porque el actual vacío que provocaba la indefinición de Díaz lo estaban ocupando otros, sobre todo Pedro Sánchez, lo que ha empezado a preocupar más allá de su entorno, convencido siempre de la necesidad de apurar los plazos. Y no es coincidencia hacerlo público el mismo día en el que Sánchez –que va de menos a más– protagonizaba uno de sus actos más potentes en Cádiz, una zona simbólica, muy sensible y con presencia de críticos en el bastión susanista de Andalucía.

Susana Díaz ha cumplido su palabra: primero el qué, el debate político sobre el modelo de partido del próximo sábado. Y luego –un día después–, el quién. Díaz da el paso porque tiene ganas, ambición y muchos apoyos, que a partir de ahora irán apareciendo en tromba en la escena pública.

El leit motiv de su candidatura es que está en juego "el futuro del partido" con dos caminos posibles: la ruina con un Sánchez que ha perdido ya dos elecciones y no dudará en entregarse a Podemos, o reconstruir el PSOE ganador con ella a la cabeza. Y así lo ha estado hablando con todos y cada uno de los líderes de todas las agrupaciones de España, a los que ha visitado o telefoneado ya, complementando la ingente tarea con su agenda institucional de presidenta. Díaz se conoce ya a estas alturas los nombres, apellidos, vida y milagros de los secretarios generales y de organización de todas las agrupaciones provinciales de España, algo en lo que es difícil que le superen sus rivales.

Los más de 45.000 militantes del PSOE andaluz son la clave para ganar las primarias, toda vez que el censo con derecho a voto del PSC ha quedado reducido a unos 12.000. La neutralidad de Iceta estará muy vinculada a cómo soplen los vientos cuando se acerque la hora de la votación, calculan en el PSOE andaluz. En Andalucía no preocupa Patxi López, con el que habrá, piensan, una segura y cordial integración tras las primarias. Respecto al sector crítico del PSOE andaluz, siempre estuvo ahí. Su presencia oscila entre el 20% y el 30% en función de las circunstancias. Veremos si Sánchez y López son capaces de elevar ahora el listón de los críticos andaluces.

Díaz se va a apoyar mucho en los 2.000 alcaldes y 20.000 concejales socialistas de España (la presencia de muchos regidores en el acto que le organizó Abel Caballero en Madrid la tranquilizó mucho). Para ella, los alcaldes son los verdaderos influencers en los territorios. Y cree Díaz que son ellos los principales interesados en contar con un PSOE fuerte, no dividido, cuando se presenten a las municipales dentro de dos años. El reto que se marca es vencer el rechazo que aún genera en otros territorios, donde recelan de su vehemencia y donde puede calar también el peligroso discurso de desprecio a ‘los socialistas del sur’.

Díaz se ha criado orgánicamente haciendo números. Y aunque decidirán los militantes, cree tener a estas alturas el aval de más del 60% del partido, incluso acercándose al 70% si prende fuera de Andalucía su mensaje de 'ella o el caos'.

Si finalmente gana, deberá salvar otro escollo más: demostrar que es compatible liderar el PSOE y presidir la Junta de Andalucía, fundamental para tener una plataforma institucional desde la que hacer oposición al Gobierno de Rajoy. No será fácil. La oposición la está esperando en el parlamento andaluz. Radicalizarán el discurso de que ella no piensa ya en Andalucía. Y luego habrá que ver cómo reacciona Ciudadanos respecto al pacto de investidura que mantienen con el PSOE en Andalucía, donde al menos por ahora, hay presupuestos y estabilidad.

Susana Díaz se ofreció para salvar el PSOE por aclamación. Éste no es, por tanto, el escenario que ella quería. Pero en este tiempo ha hecho los deberes, ha generado conexiones subterráneas en territorios hostiles y ha corregido errores de aquel Congreso que perdió en Sevilla al apoyar a Carme Chacón. Susana Díaz se lo ha pensado mucho, pero a estas alturas ya no hay marcha atrás. Si se presenta, puede ganar o perder. Si no se presenta, sólo puede perder. Por eso, ahora va a por todas. En términos taurinos, la faena es de puerta grande o enfermería. Ella, acostumbrada a controlarlo todo, tiene en esta operación un factor de riesgo que no puede controlar: el voto secreto de los 190.000 militantes. La respuesta, en mayo.

