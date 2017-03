Cuatro limpiadoras eldenses del centro de formación del Servef despedidas al no haber sido subrogadas

17 trabajadoras de los servicios de limpieza de los centros de formación del SERVEF de la provincia de Alicante, 4 de Elda y el resto de Orihuela, Elche y Alicante, con una antigüedad de 15 años de trabajo han sido despedidas tras la empresa entrante no incorporarlas en la plantilla.

Los hechos que se denuncian por parte de UGT, son fruto de una licitación llevada a cabo por el SERVEF, la cual le fue dada una empresa que no subrogó a estas trabajadoras, aludiendo que la saliente no les facilitó la documentación pertinente.

La empresa entrante las despidió el primer día en el que asumió la licitación, sin que las mismas hubieran recibido comunicación previa de despido. Esta situación ha generado que a día de hoy haya dos trabajadoras de Elda que no han podido solicitar la prestación de desempleo al no tener carta de despido. La empresa entrante se acoge a un artículo del Convenio Provincial, estimando que no había recibido información de la empresa saliente.

Ante ello, el secretario de UGT en La Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, Ismael Senent, recalca que no es excusable, ya que la empresa saliente estaba en concurso de acreedores, ante lo cual la empresa entrante debería haberla solicitado la información que ahora alega no tener, con todo el perjuicio que ha implicado esta actuación para las trabajadoras afectadas que viven en una situación de indefensión absoluta a la que se suma la situación de adeudo de nóminas que sufrían desde el mes de febrero del 2016.

En esa línea Senent denuncia que el Servef no ha velado por los derechos de las trabajadoras, cuestión que como organismo público debería haber hecho, verificando el proceso de licitación y la situación de las trabajadoras.

