El Arzobispado estudiará la coronación de la Virgen de la Soledad

Los hermanos de la Soledad de san Jerónimo quieren que su imagen su titular sea coronada canónicamente y por ello remitieron un expediente el pasado mes de mayo, tras la aprobación del cabildo general, al Arzobispado de Granada. El comisario de este proyecto, Cecilio Cabello, ha asegurado que "no se trata de una coronación al uso, la hermandad quiere que le sea reconocida como canónica la coronación litúrgica y popular que tuvo la imagen el 1 de noviembre de 1885".

Esta iniciativa, aunque lleva tiempo fraguándose, no ha salido a la luz hasta ahora porque según Cabello "el Arzobispado nos ha pedido que no dijéramos nada hasta ahora". Asimismo, ha asegurado que tanto la hermandad como la comunidad de religiosas están esperanzadas en obtener una respuesta favorable a la petición y poder realizar algún tipo de actividad extraordinaria en torno a esta cuestión. "No hemos diseñado ningún programa de actividades hasta conocer cuál es la respuesta el Arzobispado. Pero si fuera afirmativa algo se haría, quizá enriquecer la corona o sobredorarla.

No obstante, no se sabe si habrá que esperar mucho a que esta propuesta sea estudiada por parte del Arzobispado, aunque al parecer éste no es un tema que tenga demasiada prioridad ahora mismo para la curia granadina.

Cuando Granada pidió el favor de la Virgen

La Virgen de la Soledad siempre ha contando con una especial devoción en Granada y con una hermandad centenaria que la ha respaldado, ya fuera en el convento carmelita que la acogió desde los inicios o en el convento jerónimo de santa Paula, donde se ha conservado la imagen desde el siglo XIX.

No obstante, dentro de la historia devocional de la imagen el año de 1885 tiene una especial significación y es que, en 1885, tras un brote de cólera que asoló la ciudad, los granadinos acudieron a las imágenes de mayor devoción para pedir el favor divino ante esta epidemia.

El Cristo de San Agustín o la Virgen de la Soledad de santa Paula fueron protagonistas directos de estos acontecimientos, al recibir culto extraordinario ante estos hechos. La piedad popular consideró milagroso el hecho de que, tras las rogativas realizadas, la enfermedad empezase a remitir, granjeando una mayor devoción si cabe a estas imágenes.

Por suscripción popular la Virgen de la Soledad recibió la donación de una corona de plata, realizada por Enrique Muñoz, que fue bendecida e impuesta sobre las sienes de la imagen el 1 de noviembre de 1855. Una coronación que sirve de base para que la hermandad, un siglo y medio más tarde, solicite el reconocimiento canónico de esta imposición.

