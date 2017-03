"Ganar era muy importante, pero queda mucha liga"

Vicente Vargas se mostró "muy satisfecho" con el trabajo de su equipo durante el partido que les medía al Pozoblanco. Recordó las bajas importantes con las que llegaba al choque y agradeció a afición su apoyo y empuje durante los noventa minutos.

El entrenador del Xerez CD recordó que "en esta categoría no hay ningún partido fácil. Mi equipo le ha metido mucha intensidad al encuentro y hemos ganado, que era muy importante. He visto a un buen rival, que también ha querido ganar y que ha tenido sus oportunidades. No ha sido nada fácil quedarnos con los puntos".

Rafa Carrasco, técnico del equipo cordobés, se quejó de la actuación del colegiado, pero Vargas no quiso responder a esa polémica, "porque llevamos toda la temporada con esto mismo, prefiero hablar poco de ese tema. En Pozoblanco, por ejemplo, me quejé del gol que nos costó la derrota y luego se demostró por los vídeos que lo había sido. Esto es así, no voy a entrar en debates porque igual él dice que no está de acuerdo con las tarjetas y yo he visto otra cosa. Carrasco es un buen entrenador, su equipo sabe lo que quiere y a lo que juega y para mí, el partido lo ha ganado mi equipo no es que lo hayamos ganado por ninguna decisión de los árbitros".

Tampoco compartía Vargas la teoría del técnico visitante en cuanto a los regalos en los goles. "Casi el noventa por ciento de los tantos llegan por algún error de una u otra forma pero no creo que nos hayan regalado tanto, pienso que el Pozoblanco es un buen equipo, me lo ha demostrado y va a ganar muchos partidos aún, lo que pasa es que nosotros, pese a las bajas, hemos tenido mucha intensidad, hemos trabajado durante la semana para intentar ganar y les hemos superado de forma justa".

Sobre los resultados de la jornada, fue prudente, "siempre digo lo mismo, la categoría está muy igualada. La semana pasada, nosotros empatamos y parecía que estábamos fuera de la pelea, hemos ganado esta semana y otra vez estamos ahí, pero hay que tener los pies en el suelo, todavía queda muchísimo. Creo que la pelea se va a mantener hasta las últimas jornadas. El Conil ha goleado al San José, un equipo que estaba en un momento espectacular, el Xerez DFC ha perdido en Lora y el Cádiz B le ha hecho cuatro goles al Estrella, que también llevaba una buena dinámica y que apenas había encajado goles en las últimas jornadas".

Por último, quiso agradecer "el gran apoyo de la afición, que ha sido fundamental para lograr el triunfo, en este encuentro ha sido el jugador número doce que todos esperamos que sea" y también dio las gracias "al Ayuntamiento por el estado del césped de La Juventud. Si en otros partidos me he quejado porque estaba francamente mal, en esta oportunidad tengo que decir que estaba fenomenal. Han realizado un esfuerzo y todos salimos beneficiados con el césped en buen estado".

