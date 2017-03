Universidad y Xunta no quieren mirar al pasado en la ETEA

Tanto Salustiano Mato como Alfonso Rueda insisten en que la solución para que el Campus del Mar se instale en la ETEA se tiene que pensar en presente y no en pasado, preguntados por el informe que en su día no permitió a la administración autonómica hacer una cesión directa de los terrenos. Reconoce Mato que en su día no pidió ese informe, “ por lealtad institucional”.

De la misma forma Alfonso Rueda asegura que la actuación de la Xunta ha sido y es “desde el máximo rigor técnico” para que se haga el campus del Mar y que se haga en Vigo. Acusa al alcalde de ser el que pone los atrancos.

