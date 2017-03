El Elda Industrial no pudo con el Universidad de Alicante (1-3)

Elda Industrial C. F.: Antonio Vidal, Juan C. Sánchez (Carlos Calero 87´), Joaquín Amat, Aitor González, Carlos Egido (Néstor Orellana 67´), Cristian Ripoll, Mario Uclés, Dani Sevilla, Néstor Fernández, Héctor Cartagena y Bruno Batista.

C. D. Universidad de Alicante: Carlos Carbonell, Jorge Martínez, Alberto Mateo (Alejandro Kerl 75´), Luís García, Alberto Francés, Alejandro Puerto (Pedro Tranche 89´), David Jiménez, Luis Alberto Sánchez (Carlos Pastor 89´), Carlos Camarasa, Guillermo Saldaña (Alejandro Ballesteros 75´) y Hugo González.

Árbitro: Rubén Muñoz Belijar. Amonestó a los locales Juan C. Sánchez, Bruno Batista, Cristian Ripoll y Aitor González. También a los visitantes Luis García, Alberto Mateo, Luis Alberto Sánchez, Carlos Camarasa y David Jiménez.

Goles: 1-0 (26´) Cristian Ripoll. 1-1 (35´) Guillermo Saldaña. 1-2 (51´) Alejandro Puerto. 1-3 (65´) Alejandro Puerto.

Estadio: “Nuevo Pepico Amat” de Elda.

Incidencias: 26ª jornada de liga en el Grupo IV de la Preferente valenciana de fútbol.

El Elda Industrial lo intentó por arriba / Cadena SER

El Elda Industrial C. F. pagó ante el Universidad de Alicante, su poca profundidad de banquillo a pesar de haberse adelantado en el marcador por medio de Cristian Ripoll en el minuto 26.

Antes del descanso, los universitarios empataron el partido y ya en la segunda mitad dieron la vuelta al marcador con un doblete de Alejandro Puerto.

Esta derrota ancla a los de Mario Cartagena en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 41 puntos a ocho del tercer clasificado, Hércules de Alicante “B” cuando faltan ocho jornadas para acabar la competición que se reanudará el próximo día 26 cuando el Elda Industrial C. F. visite el polideportivo “Camilo Cano” de La Nucía para medirse al segundo clasificado, el C. F. La Nucía que lucha por arrebatarle el primer puesto al Villajoyosa C. F.

