Ganemos Jerez reclama al gobierno local más documentación sobre el presupuesto

Ganemos Jerez advierte de que no aprobará un presupuesto municipal del que no conoce importantes detalles porque el gobierno local no ha entregado toda la documentación.

Desde la agrupación de electores aseguran que en la documentación que les ha trasladado el ayuntamiento no aparece la información sobre el capítulo 1, la relativa al personal del Ayuntamiento, que supone el 40% del Presupuesto. Esta partida e permite comprobar si el gobierno local ha tenido en cuenta la incorporación de trabajadores sociales, la de los auxiliares de apoyo a la Unidad de Transparencia, las indemnizaciones del ERE, la productividad, la oferta de nuevas plazas de funcionarios y diversos temas de índole laboral.

Según Ganemos el gobierno tampoco aporta los datos de cierre reales del 2016, ni el presupuesto consolidado.

Así las cosas, desde la agrupación de electores aseguran que en ningún momento va a aprobar un presupuesto que no haya podido trabajar con las mínimas garantías para su consulta, examen y estudio.

