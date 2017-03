"Si creemos que lo mejor es que Juan Antonio no esté en el banquillo, pues no estará"

El partido ante el Cádiz B del próximo domingo, no será finalemente declarado mediodía del club. Los socios por lo tanto, no tendrán que pagar para ver el partido, tal y como se había decidido antes del partido en Lora del Río.

La derrota del domingo, obliga a modificar los planes, a pesar del contratiempo que supone para las necesitadas arcas de la entidad azulina. Pepe Ravelo, presidente del Xerez DFC, ha explicado que la medida se toma porque “no nos parecía justa” después de la “dolorosa” derrota del equipo en tierras sevillanas. Para el mandatario xerecista, por encima del capítulo económico debe primar el deportivo, “ todos queremos que el equipo esté arriba y la gente es normal que se ponga nerviosa. Por eso hemos decidido que los socios no paguen para este partido ante el Cádiz B, lo que queremos es que nuestros socios vengan a Chapín a apoyar a nuestro equipo. Nos quedan seis partidos en casa, si los ganamos estoy seguro que acabamos entre los tres primeros”.

Lo que sí plantean los directivos es decretar esa medida para el siguiente partido en casa ante el Estrella, siempre y cuando se gane el domingo al líder: “Todos los años hemos fijado dos partidos de pago y este año aún no se ha hecho ninguno. Lo lógico sería que ante el Estrella se pague y colaboremos todos con el club”.

Ravelo defiende el trabajo de Juan Antonio al frente del equipo, pero su confianza dependerá de los resultados. Recuerda que “aquí no se discutía al entrenador hace sólo unas semanas. Es verdad que los empates no valen y ahora se pone en duda su labor, pero tenemos que ser sensatos, si al principio era bueno, no sé porqué ahora tenemos que pensar que es malo”.

Sí desvela que ya ha planteado el escenario de un posible cese con el propio Juan Antonio y asegura que, llegado ese extremo, “nos ha dicho que no habrá problemas, es un señor, que si queremos prescindir de sus servicios, lo mismo que con Pendín, él se va. Lo que él quiere es lo mejor para nuestro club, pero los jugadores siguen pensando que es el entrenador ideal”.

Pero Ravelo sabe que los resultados mandan, por eso su confianza no es ilimitada, “a mí me gustaría que siguiese hasta final de temporada, pero si la situación se pone muy tirante, como pasó con Pendín y es bien para el club, tendremos que tomar una decisión. Todo lo que hacemos es por el bien de la entidad, no por el bien de las personas. Si creemos que lo más aconsejable es que Juan Antonio no esté en el banquillo, pues no estará y no pasará nada, ni nos va a costar dinero. Lo último que tenemos que hacer es perder la confianza”.

Comentarios