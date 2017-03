¿Y si el que asciende es el Xerez CD?

Pepe Ravelo trató de esquivar una de las preguntas más comprometidas de la rueda de prensa, en la que explicó por qué el club ha decidido que los socios no paguen el domingo para ver el partido ante el Cádiz B. El presidente azulino trató como pudo de salir del atolladero, con escasa fortuna.

Y es que desde hace semanas, hay un escenario que inquieta mucho en el seno de la entidad, a pesar de que públicamente se le resta importancia. ¿Qué pasaría si el que asciende es sólo el Xerez CD? ¿si no lo hace el FC?. Pues ante esa pregunta, el presidente mide sus palabras y trata de salir bien parado, aunque no resultara fácil: “Ojalá ascienda el Xerez CD y que los otros clubes de Jerez ascendieran para que en Tercera haya muchos equipos de la ciudad y si puede ser en Segunda B, mucho mejor”.

Pasado el mal trago, dice no entender “qué daño podemos hacer si el equipo nuestro asciende, a quién se le hace daño, todos en la ciudad se favorecen, pero parece que mucha gente quiere que nuestro club no ascienda. Ser xerecista no es porque estemos más arriba o más abajo. El proyecto no se va a tambalear si no subimos. Sí me gustaría saber cuántos xerecistas hay en la ciudad”.

