El ayuntamiento de La Roda denuncia actos vandálicos en la vía verde

El Ayuntamiento de La Ronda de Andalucía ha detectado en una parte de la Vía Verde ‘Las Lagunas’ que faltaban una serie de vallas protectoras de madera. Un robo que creen que se efectuó en la noche del lunes, justo un día antes de su inauguración, prevista para hoy. El Ayuntamiento rodense ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil para esclarecer los hechos y encontrar a los culpables.

“Ha sido un acto vandálico, un acto para hacer daño a una obra de la que pueden disfrutar todos, realizada y valorada muy bien y acogida estupendamente por los vecinos y vecinas de La Roda y la disfrutan tanto niños como mayores pero hay gente que no soporta que se hagan obras de este tipo y hacen daño. Condenamos estos hechos de odio y de rencor, eso no podemos permitirlo y vamos a intentar encontrar a los culpables y esclarecer los hechos. En estos momentos hay un proceso de investigación abierto. No entendemos como hacen este tipo de actos”, según explica en una nota Fidel Romero, alcalde de La Roda de Andalucía.

“Este acto vandálico está valorado en unos 600 euros y lo que han destrozado y arrancado son unos 63 metros de barandillas de vigas de madera. A lo largo de la mañana de hoy se está reponiendo estas vallas para que todo esté listo para la inauguración de esta tarde”, aclaró Manuel Bonilla, concejal de Seguridad Ciudadana.

La intención municipal es que siga adelante la inauguración tal y como estaba prevista, a partir de las 18 horas en el inicio de la Vía Verde.

Recordar que esta tarde se inaugurará la Vía Verde ‘Las Lagunas’ de La Roda de Andalucía a partir de las 18:00 horas en la parte del inicio de la vía, detrás de la Caseta Municipal. Posteriormente, se inaugurará la zona de recreo y visitaremos la primera parada que hay en dicha Vía Verde, conocida como “Los Casilleros” (a unos 5 km. del inicio, nos desplazaremos en coche).

Comentarios