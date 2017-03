Portugal da el remate final a la modernización del tren a Vigo

El Gobierno de Portugal dará este viernes el último paso que le quedaba por dar para completar la modernización de la conexión ferroviaria entre Oporto y la frontera con Galicia, es decir, Valença do Minho. El Ministro de Obras Públicas portugués, Pedro Marques, firmará los contratos para las últimas obras en un acto que se celebrará a las 10:45, hora española, en la Estación de Valença do Minho, que se corresponden con la modernización y electrificación de la totalidad del la línea ferroviaria que une Oporto con Galicia y cuyas obras se calcula que estarán terminadas en 2019, tal y como avanzó hace algunos días el propio Primer Ministro portugués.

Con la firma de estas licitaciones, se completa la parte comprometida por el gobierno portugués para tener terminada la mejora de la vía en dos años, de marea que pueda circular por ellas el Alfa Pendular, el equivalente portugués del Avant español. Más complicado está el cumplimiento por parte del gobierno español de tener terminada en la misma fecha el tramo correspondiente a la salida sur de Vigo, sin que se haya dado todavía ningún paso real por parte del gobierno español para una obra que podría llegar a traducirse en la conexión por medio de Velocidad Alta entre A Coruña y Lisboa. Desde el Eixo Atlántico do Noroeste Penínsular, la entidad transfronteriza que ha promovido este compromiso entre ambos gobiernos, han lamentado que mientras el gobierno portugués "va cumpliendo los objetivos, hay que lamentar que en esta parte de la frontera todavía sigamos igual que estamos y que la Xunta no haya puesto este tema sobre la mesa en sus negociaciones con Madrid, aunque yo creo que España todavía está a tiempo de cumplir con sus compromisos y estar a la altura de las circunstancias". Su Secretario Xeral, Xoan Vázquez Mao, ha insistido además en la importancia de que el proyecto que salga adelante sea el de la salida Sur de Vigo, ya que "la modernización de los ocho kilómetros entre Guillarei y Tui hará que la obra no esté al nivel que se necesita" al no conectar efectivamente con el Eje Atlántico de Alta Velocidad, que cubre la distancia entre Vigo y A Coruña.

Vázquez Mao también ha lamentado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo estén diariamente en "un enfrentamiento permanente" y ha pedido "que se acaben las guerras entre los dos, guerras personales y políticas y de una vez por todas asuman las necesidades que tiene la ciudad y la absoluta necesidad de que Galicia tenga la salida sur de Vigo y que, por lo tanto, sea una prioridad en la agenda del gobierno español y también de la Xunta".

