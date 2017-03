Los vinos jerezanos arrasan en los Bacchus

Seis vinos de bodegas jerezanas, un tinto y un blanco de Castilla y León, dos tintos de Rioja, tres blancos gallegos, un cava y un tinto catalán han logrado el ‘Gran Bacchus de Oro 2017’, los galardones españoles más prestigiosos del mundo del vino, tal y como ha informado la Unión Española de Catadores.

Estos quince vinos han recibido una calificación superior a 92 puntos sobre 100 en la decimoquinta edición de Bacchus, lo que les convierte en los mejores caldos del mundo. A esta lista también hay que sumarle otras tres bodegas situadas en Hungría, Francia y Eslovaquia, quienes también se han hecho con este prestigioso galardón en la fiesta del vino españo Un total de 85 catadores, liderados por 15 Masters of Wine, expertos han evaluado más de 1.700 referencias nacionales e internacionales, entre el 9 y el 13 de marzo, con el objetivo de descubrir los 18 mejores vinos del mundo en este certamen reconocido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la Federación Mundial de Grandes Concurso de Vinos (Vinofed) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama),

En una edición en la que Italia ha sido el país invitado, el certamen ha contado con vinos de un total de 21 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Hungría, Italia, México, Perú, Portugal, Principado de Andorra, República checa, Rumanía, Túnez, Turquía, Uruguay

Medallas 'Gran Bacchus de Oro 2017'

- Grans Muralles 2010 (D.O. Conca de Barberá) Bodegas Torres

- La Trucha 2015 (D.O. Rias Baixas) Bodegas Grabelos

- Guitian Fermentado en Barrica 2014 (D.O.Valdeorras) B. La Tapada

- Mar de Frades 2014 (D.O. Rias Baixas)Finca Valiñas

- Deutz Rose (Bodega Champagne Deutz)

- Karpatská Perla 2015 (Eslovaquia)

- Blanco Nieva 2016 Verdejo (D.O. Rueda)

- Masia Segle XV Gran Reserva 2008 (D.O. Cava) Bodega Rovelláts

- Pedro Ximenez Tradición VOS (D.O. Jerez) Bodegas Tradición

- Faustino I Gran Reserva 2006 (D.O.Ca Rioja) Bodegas Faustino

- Harveys Very Old Oloroso Blend Medium (DO Jerez) B. Fundador

- Mad Late Harvest 2014 (Hungría) Mad wine

- Amontillado Pemartin (DO Jerez) Bodegas y Viñedos Díez Mérito

- Lustau Oloroso VORS (DO Jerez) Emilio Lustau

- Noé VORS (DO Jerez) González Byass

- Oloroso Tradición VORS (DO Jerez) Bodegas Tradición

- Solar de Estraunza Gran Reserva 2007 (DOCa Rioja) B.Estraunza

- Legaris Calmo 2011 (DO Ribera Duero) Legaris-Codorníu Raventós

