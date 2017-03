La plataforma del Puerto quiere reunirse con la ministra de Medio Ambiente para pedirle explicaciones

No entienden, los miembros de la Plataforma Sevilla por su Puerto, como la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, afirma que "no hay intención" de realizar el dragado del rio, ya que todavía no se ha mandado todos los informes necesarios para tomar la decisión.

Para uno de los integrantes de la plataforma y presidente de la Cámara de comercio, Francisco Herrero, afirma que hay intereses para que este proyecto no salga adelante.

Lo primero que harán es pedir una reunión con la ministra de Medio Ambiente y deje las cosas claras porque el proyecto de proyección de márgenes del río aún no ha sido presentado.

