THE SOUL JACKET presentan su tercer disco en Vigo

Los vigueses THE SOUL JACKET presentan en la sala LA IGUANA CLUB (C/ Churruca, 14), los días viernes 17 y sábado 18 de Marzo´17 su tercer disco homónimo, grabado en los GUITARTOWN Recording Studios en Muriedas (Cantabria) bajo la producción de HENDRIK RÖVER. Un trabajo que incluye once nuevas canciones magnificamente ambientadas que reflejan el espírtu de la banda. Canciones como: "Behind the hill" o "GBTW" muestran el lado más country y rockero de la banda, mientras que el resto del disco sigue mostrándonos su lado más soul.

Con el "frontman" Toño López a la voz arropado por los guitarristas: Guillermo Glaguiardi y Jorge Mezier, el teclista Xabier Vieitez, el bajista Jann Zerega y Mauro Comesaña a la batería, estarán en gira con sus nuevas canciones el 28 de Marzo´17 en el 100 CLUB de Londres (U.K.), el 31 de Marzo´17 en sala LA VACA de Ponferrada, el 1 de Abril´17 en la sala BABYLON de León, el 2 de Abril´17 en la sala ROCKSOUND de Barcelona, el 4 de Abril´17 en la sala LA GRAMOLA de Orihuela, el 5 de Abril´17 en la sala 16 TONELADAS de Valencia, el 6 de Abril´17 en la sala ROCK&BLUES de Zaragoza, el 7 de Abril´17 en la sala LOUIE LOUIE de Estepona, el 8 de Abril´17 en la sala LA CABAÑA de Algeciras, el 9 de Abril´17 en la sala EL ZAGAL de ALDEAMAYOR de San Martín, el 21 de Abril´17 en la sala CHANGÓ LIVE de Madrid, el 20 de Abril´17 en MEDIEVO CLUB de Lugo, el 29 de Abril´17 en sala GARUFA de A Coruña, el 5 de Mayo´17 en la sala RIQUELA de Santiago de Compostela, el 6 de Mayo´17 en la sala SUPER 8 de Ferrol y el 13 de Mayo´17 en la Sala AURIENSE de Ourense.

Comentarios