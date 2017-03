El Eldense se queda sin departamento de Comunicación

El departamento de Comunicación del C. D. Eldense se ha quedado vacío. El que hasta la semana pasada ejerció como Jefe de Prensa, Jorge Blanes, ya no estuvo en el partido del pasado domingo ante el Mallorca “B” y hoy se ha despedido de los medios de comunicación a través del grupo de Whatsapp manifestando que “Aunque muchos ya lo sabéis y os lo imagináis al no verme últimamente por el estadio. Quería comunicaros que ya no formo parte del Club Deportivo Eldense.

Quería deciros que ha sido un auténtico placer trabajar para vosotros este tiempo, que espero haberos ayudado lo mejor posible, ya que lo he hecho siempre con la mejor intención y por el bien del Deportivo.

Ojalá espero que nos volvamos a encontrar. Y espero que os vaya a todos muy bien.

Un abrazo muy fuerte y Gracias”.

A la marcha de Jorge Blanes hay que añadir la de Federico Carboni que ha durado exactamente un mes como responsable del departamento de Márketing y Comunicación del C. D. Eldense después de que fuera presentado el pasado 16 de febrero por el portavoz del grupo inversor italiano, José Miguel Esquembre.

Carboni con José Miguel Esquembre (I) / Cadena SER

Carboni ha anunciado su marcha en un comunicado que, textualmente, dice lo siguiente:

“Con tristeza absoluta, ya no satisfacen las condiciones para trabajar en armonía y en sintonía con el actual propietario, prefiero, con dignidad absoluta e respeto de mí mismo, dar un paso atrás dimitiendo del cargo de Director de Marketing y Comunicación de CD Eldense. Elegí, en el fútbol y en la vida, a caminar con la cabeza alta sin compromiso de ningún tipo con mi propia filosofía y conducta personal. Con estas pocas palabras quiero resumir mi elección. Por lo tanto, desde hoy, mi nombre ya no será de ninguna manera asociado con este club. No obstante, agradezco todos los colaboradores que me han acompañado, el cuerpo técnico y toda la sociedad de los jugadores hasta el tendero, siempre ejemplares respecto a mí. Por último, quiero saludar a los aficionados que a pesar de la precaria posición de la clasificación nos han siempre seguido”.

Comentarios