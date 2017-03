Juan Antonio ante su exámen más difícil

“Jugamos ante el mejor equipo del grupo, sin duda alguna, el partido será difícil y complicado, pero después de perder ante el Lora, la mejor noticia es que tenemos un encuentro bonito para jugar”.

Así empezaba Juan Antonio Sánchez Franzón su comparecencia ante los medios en vísperas del derbi ante el Cádiz B. El Xerez DFC llega a este encuentro con la necesidad de ganar y demostrar que sigue siendo uno de los candidatos al ascenso de categoría. En juego tres puntos y quizás algo más, porque afrontamos los últimos diez partidos y el equipo no puede terminar de desengancharse del tren de cabeza. Enfrente “un filial atípico”, mantiene el preparador xerecista, “porque tiene la calidad individual que se le supone a cualquier filial y además se le nota un trabajo colectivo espléndido, realizado por dos buenos entrenadores como Raúl López y Mere. Es el partido difícil pero a la vez muy bonito”.

Juan Antonio reclama el apoyo de los aficionados en un encuentro “tan importante” como el del domingo y lo pide recordando que “no podemos olvidar que estos jugadores en los últimos 18 partidos disputados, han perdido sólo dos y en casa no se pierde desde la primera vuelta, por eso merecen la confianza del público”.

En juego, tres puntos que empiezan a ser ya decisivos, la confianza que te puede dar una victoria ante el líder y salvar el puesto. Porque tras la derrota en Lora del Río, un nuevo tropiezo dejaría muy tocado al equipo y a su entrenador. Por eso recuerda que “siempre tengo la sensación de que me la juego y aquí más todavía. Pero siempre pienso antes de un partido que lo voy a ganar, lo que pasa es que los entrenadores sabemos lo que supone la derrota cuando hay tanto en juego”.

El presidente Pepe Ravelo respaldó esta semana al entrenador, aunque condicionado a los próximos resultados. El técnico isleño dice sentirse “respaldado, las críticas de los aficionados o de los medios me parecen lógicas y en cuanto al presidente he tenido todo el apoyo del mundo. Yo he tenido dificultades con dos directivos, pero ellos me han dado sus explicaciones y las he entendido. Yo me siento muy cómodo en este equipo”, concluyó.

De cara al encuentro del domingo en Chapín, Juan Antonio no podrá contar con Copero sancionado, una baja importante porque “se ha convertido en un futbolista que a base de trabajo se ha ganado mi confianza”. Pedro Herrera sigue sin estar disponible, Antonio Moreno es duda con problemas musculares y Cuenca se ha hecho la resonancia y está pendiente de los resultados, “tengo la sensación, al ver cómo evoluciona, que no es importante, aunque lógicamente no estará para el domingo”, aseguraba Juan Antonio.

