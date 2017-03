Juan Espadas, optimista ante el 'Año Murillo' y el Bellas Artes

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, está optimista después de haber hablado con Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes, porque el 'Año Murillo', no debe depender solo de la inversión privada, el Estado se tiene que implicar". A esto se ha comprometido el ministro, aunque falta todavía por concretar qué acciones y con qué cuantía se va a colaborar. Este es el plan B si no hay presupuestos, por lo que no habría partidas para incentivos fiscales. Sobre el Bellas Artes, Espadas le ha manifestado su "desconcierto" por la falta de inversión en este museo "cuando en muchos otros sí hay partidas para invertir". Sigue con el proyecto de la ampliación de la segunda pinacoteca española y se fija también, especialmente, en el Arqueológico, muy necesitado de reformas. Juan Espadas...

Durante la entrevista también se le ha preguntado por los presupuestos, a los que califica como "una muy buena noticia para la ciudad, ya que podremos hacer inversiones". De ahí que hayan "aceptado las propuestas de Participa y Ciudadanos". Sobre IU no entiende que, a pesar de haberle aceptado sus propuestas, "hayan votado en contra". Del PP, dice Espadas "no entender su posición: tres meses con condiciones inasumibles. O era el presupuesto del PP o nada".

En cuanto al dragado del río, negado una vez más por la ministra de Agricultura García Tejerina, asegura el alcalde que "todas las administraciones tienen que unirse para hacer las inversiones necesarias para que el Estuario no sufra las consecuencias y Doñana no se vea afectada".

