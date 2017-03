Torrecilla anuncia continuismo y ratifica a Víctor para el año que viene

Sorprendente e inesperado discurso del Director Deportivo del Betis, Miguel Torrecilla, a la hora de hacer balance al cumplirse el segundo tercio de Liga, como prometió a principios de temporada. Muy poca autocrítica y un anuncio de una política deportiva continuista en base a "un balance muy positivo" del segundo tercio y a un "convencimiento" pleno del trabajo del entrenador "no sólo en lo deportivo sino también en lo personal".

Para empezar, Torrecilla ha anunciado "pocos cambios en la plantilla" de cara al año que viene y un entrenador que tiene nombre y apellidos: "El entrenador de la temporada 2017-18 en el Real Betis Balompié es Víctor Sánchez del Amo. No hay más que hablar. Y no sólo porque lo diga el contrato sino porque hay un convencimiento. Es una persona en la que creemos, no sólo en lo deportivo sino también en lo personal. Nos trasmite estabilidad y vamos a ir a muerte con él".

Para el Director Deportivo del Betis, ha habido mucha diferencia entre el primer tercio de Liga -11 partidos los jugó el Betis con Poyet como entrenador- y el segundo. "Hay mucha diferencia. Que recuerden los béticos las sensaciones tras jugar ante el Deportivo en la segunda jornada a las ofrecidas tras hacerlo frente al Madrid. Creo que hay poco más que decir".

Miguel Torrecilla habló de sensaciones para ensalzar el segundo tercio liguero del equipo: "las sensaciones son las de haber competido en todos los partidos a excepción del día de Granada. Por clasificación, no estamos cumpliendo objetivos pero en sensaciones, totalmente. Un equipo que es capaz de poner contra las cuerdas un megaproyecto como el del Barcelona en el Villamarín o que el Real Madrid, también megaproyecto, esté pidiendo la hora en el Bernabéu, eso quiere decir que el algodón no engaña. Es cierto que en determinados partidos tenemos dos caras, como en el derbi. Pero me llena de orgullo la parte positiva. Y en la parte negativa, que tenemos que ser más estables. Y también ha habido partidos en los que decisiones arbitrales no nos han llevado a conseguir puntos".

"Habría que preguntarle al bético si prefiere tener a su equipo entre los diez primeros con malas sensaciones, o fuera de los diez primeros con buenas sensaciones, como actualmente. Me quedo con las buenas sensaciones", expuso también el Director Deportivo del Betis para sorpresa de todos los presentes.

