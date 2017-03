Castro: "La eliminación no es un fracaso, es una decepción"

El presidente del Sevilla intenta amortiguar la caída anímica, y su repercusión en los partidos de liga que quedan, que ha supuesto la eliminación de la Champions League. José Castro ha defendido, en los medios oficiales, al técnico, a los futbolistas y el proyecto de esta temporada. “Creo que no podemos hablar de fracaso, porque el objetivo marcado era pasar la fase de grupos, cosa que conseguimos en su momento y lo hicimos además con honores, con sólo una derrota de seis partidos. Ahora bien, es verdad que los sevillistas estamos un poco decepcionados con lo que ha ocurrido en la eliminatoria de octavos, esta decepción es para todos, la primera para el presidente, por cómo han sido los partidos. No siempre gana el mejor y en esta ocasión ha sido así. Pero estar en octavos de final de la Liga de Campeones para un equipo como el Sevilla nunca puede ser un fracaso" señaló el dirigente sevillista, que pone especial hincapié en rehabilitar la figura de Jorge Sampaoli muy tocado tras la derrota en Leicester. “Cuando las cosas salen mal, cuando hay una eliminación como ésta, y hay esa decepción, es lógico que parezca que todo sea malo. A veces parece que somos los mejores en todo y no es así y porque se pierda una eliminatoria que somos los peores en todo, y tampoco es así. La realidad es que tenemos que estar al lado de Sampaoli y de la plantilla.tenemos que confiar en ellos porque son los que están haciendo una magnifica temporada En los malos momentos es cuando más hay que estar con los nuestros, no sólo con la plantilla sino también con el entrenador. Tiene el carácter y la mentalidad ganadora que gusta a los sevillistas, que queremos los sevillistas, y por tanto si el martes por la mañana mi respaldo era al cien por cien, ahora lo es al doscientos y si hace falta al trescientos, al trescientos” aseveró Castro

El presidente hizo referencia a Monchi y a su imagen llorando en el autobús. "El otro día estábamos afectados todos, no sólo Monchi, todos somos parte del Sevilla FC, todos estábamos afectados, y Monchi como uno más. Yo creo que es el momento del Sevilla, y de estar a tope con este equipo y todos sus integrantes, desde Monchi, al último jugador, a los técnicos, al entrenador. Ahora es cuando más hay que querer al Sevilla para salir de este pequeño bache, que no tendría que estropear una temporada tan magnífica como la que estamos realizando" concluyó.

