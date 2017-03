Los sorteos de eliminatorias han querido que el Celta tuviese dos de los viajes más largos posibles, con permiso del Rostov. El tener que viajar a un país en conflicto como Ucrania o a una ciudad en el sur de Rusia han supuesto un impedimento para que muchos aficionados se apuntasen a lo que puede ser una cita histórica.

De los 20 de Jarkov hemos pasado a Los 28 de Krasnodar, muchos de ellos como Celso o Suso, cuentan en la culata de sus revólveres con una muesca por cada partido europeo del Celta. Han ido a todos. Empezaron en Pitesti y ahora están aquí deseando poder planificar un nuevo viaje en pocas fechas. Hay otros que repiten experiencia y también los hay que afrontan, con mucha ilusión, su primer viaje con el EuroCelta.

Los 28 de Krasnodar van con optimiso, con ganas, con fuerzas para afrontar un reto de hacerse oir en medio de 35.000 gargantas locales. Pero eso no les da miedo. En Jarkov, acabaron siendo ellos los protagonistas nada más marcar Cabral. Cuando acabó el partido, los jugadores fueron a celebrarlo con ellos e, ironiza Suso, que salió él más que Guidetti en las cámaras de televisión.

Los 28 de Krasnodar hablaron durante el viaje del tropezón del Sevilla con el mismo resultado en la ida que el Celta; también del Tucu Hernández al que veían durante el viaje o durante el trayecto en el aeropuerto para ver si cojeaba o si iba bien. Y como no, el debate del posible once y si Fontas o Roncaglia o qué hacer si el Tucumano no se recupera. Muchos puntos de debate que, durante casi 7 horas de vuelo, dan para mucho y para debatir hasta decir basta.

Los 28 de Krasnodar representan perfectamente al celtismo; son de Vigo, de Cangas, de Moaña, Porriño, A Guarda e incluso de Catoira porque ha venido el hermano del Gato. Son valientes, no tienen miedo al frío, quieren disfrutar de una noche histórica y, liderados por Suso y Celso, se han convertido en un grupo con ganas de disfrutar después de la paliza económica y de horas que se van a pegar.

Son 28, pero tienen la ilusión de toda una ciudad y de todo un club. Buscan un sueño y quieren encontrarlo mañana. Suso quiere guardar esa foto y, después del sorteo, poder compatir un vuelo con nosotros enseñando esas fotos de aquellos imberbes y rookies que visitábamos Marsella o Pitesti por primera vez. Son Los 28 de Krasnodar. Honores para ellos.

