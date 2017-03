Jugando al gato y al Smolov

Hay cosas que se aprenden simplemente con una estancia de varios días en Italia. Igor Shalimov, el Príncipe, con sus años de experiencia en Foggia y el Inter tiene ya la mili hecha. Hay un dicho italiano que asegura que un interista aprende el "otro fútbol" nada más nacer, antes incluso que pedirle el pecho a una madre. Y eso se cumple con Shalimov. Ahora, como entrenador, jugó al despiste con su estrella Fedor Smolov para no dar pistas a su rival. Se lesionó contra el Spartak y ahí reconoció que era baja para Vigo. Pero en el diagnóstico llegaron a decir que desgarro, después que si microrrotura y también que podría ser elongación. Todo para dejar la puerta abierta a la duda del rival, en esa guerra psicológica que también es importante en la previa.

Al término del partido en Balaídos, le pregunté a Shalimov si Smolov podría llegar al partido de vuelta. La respuesta fue tan tajante como la mirada casi desafiante que me lanzó: "habrá que esperar". Quiso jugar al despiste con su Iago Aspas que lleva 18 goles en 22 partidos. De ahí que no cerrase ninguna puerta. Quería mantener la incógnita. Incluso el lunes le hizo viajar con el equipo a Moscú, para el partido con el Lokomotiv, pero al final lo dejó en la grada, como es lógico.

Continuando en su teoría de la italianización del método, Shalimov pensaba que el mensaje había sido muy claro: no lo fuerzo en Moscú porque me lo reservo para el Celta. Pero el pobre Smolov, internacional él, preguntado por la prensa rusa en ese partido dice que "hasta abril no creo que vuelva". Frases que empezaron a salir en todas las agencias rusas porque se perdería los partidos de la Selección. Declaraciones que no tardaron demasiado en templar, enfriar o casi desmentir desde el Krasnodar.

Shalimov ha jugado su partida de ajedrez hasta que hoy tocaba dar la convocatoria y no habrá efecto "Cid Campeador" en el Krasnodar. Smolov se cae de la lista como ya estaba bastante claro que iba a ser así. Esto me recuerda a aquel mítico partido del Barcelona contra el Banco di Roma que Aito tenía a Epi lesionado. El zaragozano era por aquel entonces uno de los mejores jugadores de Europa y en Italia le tenían pánico. Viajó a Roma lesionado y Aito le hizo calentar a poco del final. Epi empieza a hacer estiramientos, lo saca en los minutos decisivos y el efecto placebo fue mayor que el efecto Epi mermado. Shalimov ha querido jugar al gato y al Smolov.

