El Tucu se recupera y podrá jugar en Krasnodar

El Toto Berizzo recibía el martes la mala noticia de la baja del Chelo Díaz para 5-6 semanas. Por lo menos este miércoles ha tenido la compensación con la recuperación del Tucu que viajó hasta Rusia, se probó en el estadio y tuvo buenas sensaciones en el entrenamientos previo al partido. Una buena noticia para poder vertebrar al equipo con el Tucu, Wass y Radoja que serán los tres por los que apueste Berizzo en medio campo. A partir de ahí lo de arriba parece más que claro con Aspas, Guidetti y Pione Sisto y, lo de atrás, Hugo Mallo, Jonny y Cabral parecen fijos y, la duda que puede entrar es si poner a Roncaglia o a Fontás. Parece que el catalán tiene más posibilidades de ser titular sobre todo por el tema de la salida de balón que le preocupa al Toto para romper la primera línea de presión rusa. También por una cuestión de altura, ya que el equipo sufre mucho a balón parado. Podría ser una opción muy a tenr en cuenta. En la portería, está claro que Sergio será el titular.

Un once de garantías para afrontar esta cita histórica de la que Berizzo ha dicho que hay que seguir soñando y que su equipo saldrá a por todas; que no especulará porque no sabe hacerlo. Dejó claro que el toque de atención de la eliminación del Sevilla, con un 2-1 en la ida, hace que se puedan sacar conclusiones más que importantes. El Celta quiere conseguir un triunfo en Krasnodar en donde solamente ha ganado el Schalke 04 en un partido en el que no estaba Smolov. Ya supo el cuadro vigués acabar con la racha de victorias y de no derrotas de Real Madrid y Shakhtar en sus propios estadios. Veremos mañana.

