Errejón se equivoca de botón en la votación de la estiba

Ciudadanos no fue el único que se abstuvo este jueves en la votación que tumbó el Real Decreto de Ley para reguar la actividad de Estiba y desestiba. El diputado de Podemos, Iñigo Errejón también se abstuvo, aunque "por error" como él mismo reconoció en su perfil de una red social.

Derrota del gobierno en una votación sin precedentes desde 1979. Alegría por la votación histórica pese a haberme equivocado al votar 🙈 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 16 de marzo de 2017

Errejón celebró la derrota del gobierno, que no consiguió sacar adelante este Decreto, asegurando sentir "alegría por la votación histórica pese a haberme equivocado al votar" debido a que pulsó el botón de "abstención", en lugar del correspondiente al "no". El propio Errejón separodió a sí mismo cargando un GIF con un fragmento de la serie televisiva "Padre de Familia" en la que el protagonista pulsa un botón bajo un cartel que dice "no pulsar este botón" tras lo que un karateca le propina sendos golpes dejándolo en el suelo.

