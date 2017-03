El PP se 'olvida' del Estado en sus críticas por escasa inversión

El Partido Popular se muestra preocupado por la reducción de inversiones de la Diputación tras la denuncia de la Asociación de Constructores que ayer alertó de la posible pérdidas de 2.500 empleos en los próximos meses en el sector.

Los populares han criticado duramente a la Diputación en un comunicado en el que, sin embargo, no dicen nada de que la mayor reducción en inversión el año pasado correspondiese al Gobierno central con un recorte de nada menos del 89 por ciento, con respecto a 2015.

El PP ha puesto el grito en el cielo por lo que considera "nula" inversión de la Diputación en obra pública, que se materializa en un presupuesto que apuesta por el gasto corriente y reduce las inversiones.

Los populares aseguran que la Diputación no solo invierte poco y programa poco en el presupuesto, sino que, además, ejecuta menos.

Curiosamente sobre partidas no ejecutadas, el comunicado del PP no dice nada sobre las partidas multimillonarias recogidas en 2016 para el AVE de Granada y no invertidas.

Comentarios