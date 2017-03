Víctor: "Osasuna, sólo Osasuna"

Muy centrado en el partido aparcó hacer valoraciones sobre las declaraciones de Torrecilla. "No hago valoraciones a las palabras de Torrecilla. Lo único que importa es el partido de Osasuna. Hay una fluidez constante y se tocan todos los temas. El trabajo dará resultados positivos, sin duda. Todos estamos trabajando de manera responsable para que lleguen los resultados. El partido de Osasuna es lo que tenemos en la cabeza. No tengo que hacer valoraciones. A mí me toca lo deportivo. Y lo que me preocupa son los tres puntos ante Osasuna".

La buena noticia de la mañana era la mañana era la vuelta a la Sub 21 de Dani Ceballos. "Seguro que cuenta para la absoluta en un fututo. Está haciendo méritos incluso hasta para que lo llame Lopetegui. La noticia es que lo han vuelto a llamar para la sub 21. Es un jugador con potencial para la absoluta. Tiene talento para ello cuando lo decida el seleccionador".

Y siguiendo con los nombres propios, tocaba preguntar por el colegiado Álvarez Izquierdo. "Al colegiado le deseo lo que a todos, mucho acierto. Nada más que comentar. Ya dije que lo de Riazor lo maticé tras ver la jugada. Espero que no incida en el resultado, como nos está pasando. No pedimos ayuda, pedimos que no nos perjudiquen".

