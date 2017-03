Muere a los 74 años Juana Zarzuela, presidenta de Down Jerez Aspanido

Juana Zarzuela, presidenta de Down Jerez Aspanido, ha fallecido este sábado en Jerez a los 74 años de edad.

Hace sólo un mes, el Instituto Andaluz de la Mujer reconoció la labor que ella y su organización realizan en pos de la igualdad de oportunidades y sobre todo, por aquellas mujeres que sufren una doble discriminación: por género y discapacidad intelectual, otorgándole el premio Meridiana a la igualdad.

Nacida el 21 de marzo de 1942 (el próximo miércoles hubiera cumplido 75 años), fecha en la que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, en el barrio de Santiago, Juana Zarzuela estudió Magisterio por vocación.

A finales de los setenta comienza su labor en favor de los niños con capacidades diferentes, cuando aún no había una Ley de Integración.

En 1983 nace su séptima hija, Marina, con síndrome Down. Su lucha comienza con las trabas que recibe para escolarizar a la pequeña.

De ahí que Juana Zarzuela interviniera luego, en 1991, en la construcción de Down Andalucía, Down Jerez Aspanido y Down España, siendo a día de hoy vicepresidenta de esta última entidad.

En reconocimiento a su ingente labor, fue nombrada en 2005 rey mago de la Cabalgata de Jerez de ese año, "reinado" que compartió con el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y con el guitarrista y compositor Paco Cepero.



