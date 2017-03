Víctor no convence ni ganando

El Betis consiguió vencer sin esfuerzo y sin fútbol a Osasuna en un encuentro que sólo tuvo como detalles destacables el primer gol de Rafa Navarro en la categoría y el tanto de Rubén Castro, tras una larga sequía. No son partidos para sacar conclusiones, porque Osasuna no es equipo de la categoría y ha bajado los brazos, pero sí se le puede exigir al equipo algo más.

El Betis es especialista en crear problemas sin necesidad de hacerlo. Con la última parte del campeonato por disputar, el propio club ha creado el debate sobre la continuidad de Víctor al fortalecer de forma desmesurada la posición del técnico. Y los béticos, cuando observan, por ejemplo, los cambios que realizó en un partido sin trascendencia, mantienen sus dudas sobre la idoneidad de la continuidad del técnico. Con un encuentro resuelto, sacó del campo a Rubén Castro, el día menos indicado, y remató la faena retirando a los dos mejores peloteros del centro del campo: Rubén Pardo y Dani Ceballos.

En el encuentro no tienen la mayor importancia, pero es la confirmación de la idea de fútbol que tiene este entrenador. Hasta el momento, la mayoría de los béticos piden algo más, pero no lo encuentran. No obstante, por si alguien tenía dudas, es la victoria de la tranquilidad definitivo.

Ficha técnica:

Real Betis (2): Adán, Rafa Navarro, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi, Rubén Pardo (Donk, minuto 88), Brasanac, Dani Ceballos (Petros, minuto 88), Sanabria y Rubén Castro (Joaquín, minuto 65).

CA Osasuna (0): Sirigu, Buñuel, Oier, Vujadinovic, Clerc, Fran Mérida (Causic, minuto 69), Roberto Torres (De las Cuevas, minuto 74), Raoul Loé, Jaime Romero, Sergio León (Oriol Riera, minuto 74) y Kenan Kodro.

Goles: 1-0, minuto 4: Rafa Navarro. 2-0, minuto 28: Rubén Castro.

Árbitro: Álvarez Izquierdo, catalán. Cartulinas amarillas para Kenan Kodro, Fran Mérida y Buñuel

Comentarios