El Eldense no deja de sorprender (3-1)

U. E. Cornellà: Marcos Pérez, Pere Martínez, Ñoño Vélez, Edgar González (Jorge Devesa 58´), Óscar Sierra, David García, Sergio Gómez, Pep Caballé (Marc Caballé 53´), Lucas Gafarot (Ahmed Belhadji 19´), Xavi Puerto y Abraham Noé.

C. D. Eldense: Alessandro Zanier, Matteo Cupaioli, Mendy, Maiki Fernández, Chema Antón, César Rodríguez, Hugo de Marchi (David Ruiz 67´), Nicola Muratore, Cheick Saad, David Azín y Adrián García “Tabala” (Paquito Padilla 89´).

Árbitro: Iván González González (Balear). Amonestó al visitante Matteo Cuapioli y expulsó con roja directa al visitante Mendy (90´+4´).

Goles: 1-0 (15´) Abraham Noé. 2-0 (26´) Abraham Noé de penalti. 3-0 (44´) Xavi Puerto de penalti. 3-1 (52´) Adrián García “Tabala” de penalti.

Estadio: Nou Municipal de Cornellà de Llobregat. Alrededor de 1.300 espectadores.

Incidencias: 30ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol.

El C. D. Eldense sigue con su particular penitencia en la competición liguera de esta temporada. Si alguien pensó que el punto logrado el pasado domingo ante el Mallorca “B” unido a una relativa mejoría en el juego iba a servir para que compitiera con ciertas garantías en su visita a la U. E. Cornellá, se equivocaba de medio a medio. Claro que si te enfrentas a un rival intenso y consciente de la importancia de los puntos con una incompresible alineación, todo es más compresible o no porque incompresible es ver, por tercera semana consecutiva, a Jose Sánchez fuera de la convocatoria o a Hans Mulder que se había convertido en uno de los más decorosos futbolistas de la nueva hornada. Además, no se puede entender cómo futbolistas de la talla de Nico Cháfer o Guille Smitarello se han quedado viendo todo el partido desde el banquillo lo mismo que Alberto Carbonell. A partir de ahí cualquier juicio de valor que se haga de lo que está pasando en el Deportivo es un alarde de valentía y riesgo.

Uno de los penaltis encajados / David Cantero

Si esas ausencias han causado sorpresa, no lo es tanto ver como los azulgranas no han disparo ni una sola vez entre los tres palos a lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos. Eso se ha convertido ya en una incómoda costumbre.

La U. E. Cornellá, por su parte, se ha marchado al descanso con los deberes hechos o lo que es lo mismo con un 3-0 a su favor con goles de Abraham a los quince minutos y en el 26 desde el punto de penalti y de Xavi Puerto en el 44 también desde el punto fatídico. Pocas o ninguna protesta generó la señalización de los dos penaltis.

En la reanudación, el Cornellá ha dado un paso atrás dejando la iniciativa a los azulgranas y a los siete minutos de ese segundo periodo, el colegiado señala el punto de los once metros por tercera vez, en esta ocasión favorable al Eldense por derribo a Maiki. Tabala se encargaba de materializar el tanto que suponía el 3-1 definitivo.

A partir de ahí, mejoró el fútbol visitante aunque en el 54 Zanier tuviera que emplearse a fondo a disparo de Óscar Sierra y en el sesenta a disparo de Abraham.

Pudo haber acortado distancias el Eldense pero Muratore envió al palo un centro de Hugo de Marchi desde la derecha.

En el tramo final, la U. E. Cornellà volvió a la carga obligando a trabajar a destajo a Alessandro Zanier.

El próximo domingo, el C. D. Eldense recibirá la visita del C. F. Gavá en el estadio “Nuevo Pepico Amat”.

