Una victoria para seguir soñando

XEREZ DFC 1 - CÁDIZ CF B 0 Crónica de Roberto Gómez

El derbi volvía a Chapín tras años de espera y no iba a defraudar. Un Cádiz B que venía de endosarle cuatro goles al Estrella San Agustín para ser aún más líder visitaba Chapín y el Xerez DFC necesitaba una victoria para no desengancharse. Guille en la recta final de la primera parte marcó el gol de la victoria para los locales que se reenganchan al ascenso tras el traspiés de la semana pasada en Lora.

Avisaba el Cádiz ya a los cuatro minutos con una buena internada de Legupín que fallaba en el mano a mano con Villegas. Posteriormente, un centro de Manu desde la derecha lo remataba Pejiño solo en el segundo palo al lateral de la red. No se arrugó el Xerez y respondió rápido con una llegada de Copero que tapó bien la defensa cadista y un zapatazo de Orihuela que se marcó desviado. El Cádiz B dominaba, tenía la pelota y jugaba el partido que quería dando velocidad al juego. Pejiño hizo una gran jugada por el carril zurdo que estuvo cerca de acabar en gol si no es por Joaqui, que llegó providencial desde atrás para echarla a córner. A los 24 minutos Vallejo estuvo cerca de hacer el primero con un disparo de falta que se marchó rozando la escuadra de la portería de Edu Villegas. Respondió el Xerez poco después con un buen balón que metió Guille para Caballero que dentro del área recortó y disparó abajo obligando al guardameta Adrián a hacer un paradón abajo con el pie. Una vez entrada en la recta final de la primera parte un centro de Álvaro Ramírez desde la banda derecha lo iba a rematar a gol Guille en el segundo palo. El portero la sacó de dentro y Copero la empujó por si quedaba alguna duda. Era el 1-0 para el Xerez, un gol de oro antes del descanso para poner el partido de cara.

Comenzaba el segundo tiempo con aviso del Xerez por parte de Guille con un zapatazo que se marchó alto. Pero el Cádiz iba a volver a imponer su calidad para dominar el partido. Vallejo iba a tener el gol en sus botas tras un rechace de un disparo suyo que salvó Edu Villegas con un paradón desde el suelo. También tendría Moi el empate en sus botas con un disparo tras un córner en una jugada ensayada que se marchó rozando el palo. El Cádiz dominaba, estaba mejor, pero no llegaba a puerta. El buen juego no se transformaba en ocasiones. En la recta final del partido el Cádiz lo intentaba ya con más corazón que cabeza. Pejiño falló solo ante Edu Villegas en una parada salvadora a bocajarro del portero xerecista. Poco después, un centro del propio Pejiño lo despejó Barba a córner cuando Caro esperaba en boca de gol para hacer el empate. Era un asedio. Y con el Cádiz B a la desesperada a punto estuvo de llegar la sentencia tras una gran galopada de Tamayo que le puso el gol en bandeja a Goma, pero el chaval no llegó por poco. El árbitro añadió seis y el Cádiz le puso alma y a puntito estuvo de lograr el empate en la última jugada del partido tras un fallo garrafal de Edu Villegas que salvó Joaqui bajo palos.

Así los de Franzón sumaron tres puntos de oro gracias a un solitario gol de Guille. El Cádiz fue mejor y, quizás, mereció más, pero el fútbol también es suerte. La semana que viene vuelve a jugar en casa, ante su rival más directo en la lucha por el ascenso de categoría, el Estrella de San Agustín.

Alineaciones:

Xerez Deportivo FC: 1. Edu Villegas, 24. Álvaro Ramírez, 2. Adri Domínguez, 5. Joaqui, 22. Alex Padilla, 8. Orihuela (17. Goma, 59’), 10. Barba, 7. Copero (14. Olmo, 67’), 21. Caballero (3. Antonio Benítez, 73’), 16. Guille (15. Biri, 54’), 11. Javi Tamayo

Cadiz CF B: 1. Adrián, 2. Manu, 3. León, 4. Sergio, 5. Moi, 6. Javier Pérez (14. Soto, 63’), 7. Paco Olano, 8. Duarte, 9. Vallejo (16. Caro, 65’), 10. Legupín (15. Ezequiel, 78’), 11. Pejiño

Goles: Guille (1-0, 37’);

