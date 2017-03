"Los jugadores han sabido sufrir ante un gran equipo"

Juan Antonio Sánchez Franzón se mostraba "muy satisfecho" por el trabajo de sus jugadores que lograron vencer al líder de la categoría, en un partido "disputadísimo". El técnico isleño alababa el esfuerzo de los suyos, "sabíamos bien como nos podían hacer daño, ellos tienen un potencial enorme, no solamente desde el punto de vista individual", pero al mismo tiempo comentaba que "ellos apenas han tenido opciones y conforme avanzaba el partido tenían más prisas. Me daba miedo que ellos se adelantaran, pero también sabíamos que si nos adelantábamos nosotros, ellos lo iban a pasar mal porque no están acostumbrados a remontar".

Juan Antonio quiso acordarse también de Edu Villegas, que salvó al equipo con una doble intervención, "en el partido de Lora no tuvo ninguna culpa de los goles. Edu está haciendo una temporada extraordinaria y hoy lo ha vuelto a demostrar". Franzón se acordó también del punto que competición retiró al Xerez Deportivo, ya que "si no nos hubieran quitado ese punto, el domingo ganándole al Estrella nos poníamos en ascenso, y ese punto nos obliga a ganar el domingo sí o sí, pero aún así, ganando nos ponemos a un punto".

Para finalizar, el isleño se acordaba de la afición, "el comportamiento del público ha sido excepcional y los necesitamos el domingo porque el domingo sí es una auténtica final. El domingo si este equipo gana asciende, si no gana, no asciende. Necesitamos por encima de todo al público".

