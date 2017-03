Sampaoli pierde el rumbo

El Sevilla espectacular, pujante, aspirante a todo de la mano de su entrenador, se ha convertido en un alma en pena, un equipo vulgar, ramplón y plano. El equipo de Sampaoli ha perdido todas sus señas de identidad. No tiene intensidad, no defiende bien, no tiene el balón ni la pegada necesaria para desenvolverse entre los mejores. Y el diagnóstico principal está claro: si Sampaoli fue el artífice de lo mejor, también de este preocupante bajón.

Ese es el balance del colectivo, pero, a nivel individual es aún más preocupante. Nasri no está en las condiciones óptimas para liderar este equipo. El bajón de jugadores como N´Zonzi, Mariano, Franco Vázquez e, incluso Vitolo, es evidente. Si añadimos que otros como Ganso o Vietto ni aparecen, la situación, como mínimo, es delicada.

El partido frente al Atlético fue una continuación de lo que ha hecho el Sevilla en los últimos encuentros, pero frente a un rival incomodísimo. La sensación fue que el Atlético hizo siempre lo que quiso con su rival. Lo maniató hasta el punto de no dejarlo maniobrar ni probar a Oblak hasta la segunda parte. Para colmo, cuando más se igualó el encuentro encajó el habitual gol de Godín en una jugada a balón parado. Además, el técnico introdujo alguna extraña variación táctica como situar a Escudero de mediocentro para mostrar que no lo tiene nada claro.

En la segunda mitad llegaron otros dos tantos que, ante la desidia del Sevilla pudieron ser más. Sergio Rico fue el jugador más destacado y Correa, al menos, puso el gol y ganas.

En definitiva, a Sampaoli se le ha caído el equipo, sin discusión. No es definitivo, ni mucho menos, pero necesita soluciones. La ventaja es suficiente para mantener los puestos de privilegio e, incluso, la tercera plaza. Sin embargo, si no frena la caída, nada está asegurado.

FICHA TÉCNICA

At Madrid (3): Oblak, Vrsaljko (Juanfran, minuto 2), Godín, Savic, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saúl, Yannick Carrasco (Nico Gaitán, minuto 83), Griezmann y Kevin Gameiro (Fernando Torres, minuto 62).

Sevilla FC (1): Sergio Rico, Mariano, Mercado, Rami, Lenglet (Jovetic, minuto 46), Escudero, N’Zonzi, Nasri, Pablo Sarabia (Iborra, minuto 63), Vitolo y Ben Yedder (‘Tucu’ Correa, minuto 63).

Goles: 1-0, minuto 37: Godín. 2-0, minuto 61: Griezmann. 3-0, minuto 77: Koke. 3-1, minuto 85: ‘Tucu’ Correa.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Cartulinas amarillas para Escudero, Filipe Luis, Yannick Carrasco, Pablo Sarabia, Mercado, Godín y Fernando Torres.

Comentarios