"Al equipo no se le puede pedir más, lo dan todo"

El técnico del Guada acabó satisfecho con el trabajo que realizó el equipo ante el Ceuta, que llegaba al municipal habiendo encadenado doce jornadas consecutivas sin perder y contento “a medias” con el resultado del partido.

Para Alberto Vázquez, ”todo lo que sea sumar es bueno, otra semana dejando la portería a cero, que está bien. Me voy contento aunque no del todo, el Ceuta se quedó con un hombre menos y estuvimos ahí, pero enfrente había un equipo que llegaba con una dinámica muy buena, doce jornadas sin perder, sabíamos que sería un rival muy difícil”.

El jerezano reconocía que “el partido ha sido muy disputado, muy intenso pero sin ocasiones claras, dos o tres para cada uno. Es posible que nos haya faltado al final circular un poco más rápido cuando estábamos con uno más y merodeábamos su área, pero no hemos terminado de tirar a puerta y así era difícil”.

Se le preguntaba al entrenador al final del encuentro si, cuando se quedó en superioridad numérica, el equipo le habría podido faltar algo de ambición, “sí, es posible, pero también hemos perdido un par de balones y a la contra nos han causado problemas. Si a lo mejor damos un paso adelante igual terminamos perdiendo”.

El arbitraje no estuvo a la altura del choque, con excesivas tarjetas: "el partido ha sido limpio, no ha habido nada. Cualquiera que vea el acta sin haber visto el partido y piensa que ahí la que ha tenido que haber. Y no habido nada, ha sido muy limpio por parte de los dos, dos o tres acciones que se ha echado la pelota fuera por alguno caído en el suelo y se ha devuelto la pelota, juego limpio... El árbitro ha puesto un rasero, empezó pronto con las tarjetas, cada uno tiene una forma de pitar".

Sea como fuere, la actitud mostrada por los futbolistas del Guada es la línea a seguir hasta final de temporada para pelear la permanencia: "Al equipo más no se le puede pedir porque lo dan todo, se puede pedir trabajo para intentar hacerlo mejor, ser más efectivo o que nos creen menos ocasiones, pero lo que es actitud y darlo todo, un diez para todos los jugadores porque se dejan el alma hasta el último minuto".

