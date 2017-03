Anticorrupción no recusa al magistrado que juzgará a Chaves y Griñán

La Fiscalía no apoya la recusación planteada por el PP y por el pseudosindicato Manos Limpias del juez Pedro Izquierdo, que fue alto cargo de la Junta y ha sido nombrado ponente en el juicio de la pieza política de los ERE.

La Fiscalía afirma que el mero hecho de haber desempeñado cargo público en la Junta no es per se causa de abstención o recusación. Y manifiesta que no conoce ningún hecho o declaración del juez Izquierdo que haga pensar que tiene interés directo o indirecto en el caso de los ERE. También explica que todos los funcionarios de la Junta son subordinados de los presidentes, pero eso tampoco es motivo para apartarlo porque tendría que darse una relación cercana y directa que no está demostrada.

Anticorrupción se limita a pedirle al magistrado que estudie si por haber sido secretario general de Justicia del gobierno andaluz con Chaves y Griñán ha podido tener algún conocimiento de la causa o ha podido formarse un criterio de la misma que afectara a su imparcialidad.

Conocimiento en el sentido de conocer el procedimiento administrativo que va a ser enjuiciado. A saber, que las consejerías de la Junta, "y en particular la consejería de Justicia", usaban transferencias de financiación a empresas públicas, agencias o fundaciones para "actuaciones propias o delegadas" de esa consejería.

Anticorrupción también solicita al magistrado que tenga en cuenta "el conocimiento y contacto que se haya podido tener con otros cargos políticos o funcionarios con competencias relativas al uso de las transferencias de financiación", a la hora de decidir si todo eso puede afectar a su imparcialidad, como magistrado que va a juzgar a 25 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán.

