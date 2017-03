David Aguilar: "Hay desconfianza mútua"

David Aguilar Verdú, presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense, ha analizado la actualidad de la entidad azulgrana en el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER.

Ha reconocido que desde que entró a formar parte de la directiva presidida por Germán Torregrosa y después como miembro de la Gestora de Alfonso Ortuño hasta convertirse en presidente de la Junta Gestora generada en la Asamblea General Extraordinaria de socios del pasado día dos, todo ha ido muy rápido aunque, asegura, “tanto como debía ir porque había temas que se debía solventar con celeridad” al mismo tiempo que asegura sentirse “respaldado” por la masa social del club que “demuestra que les importa la entidad”. David Aguilar insiste en que “esta misma semana ya he comenzado a moverme y a poner las cosas en su sitio” advirtiendo de que “en un par de semanas todo va a cambiar para bien” aunque reconoce que, en referencia a la relación con el grupo inversor italiano, “hay cierta tensión y tirantez por ambas partes”.

El presidente del Eldense admite que “la relación con los inversores italianos no está como yo quisiera porque hay flecos que hay que limar”. Aguilar lo achaca a que “las dos partes tenemos un poco de desconfianza. Ellos creen que nosotros estamos haciendo un proyecto para la próxima temporada a escondidas y eso no es cierto porque nosotros queremos que sigan pero no a cualquier precio”. Desvela David Aguilar que se mostró dispuesto a que José Miguel Esquembre, portavoz del grupo inversor italiano, formara parte de la Junta Gestora pero “como presidente del club tenía que estar al tanto de todas las decisiones que se tomaran en el ámbito deportivo” asegura el mandatario enfatizando en que “al club hay que tenerle respeto y si no se lo tienen, por donde han venido se van”.

Aguilar ha reconocido que se quedó sorprendido cuando vio la alineación del pasado domingo en la que no figuraban futbolistas como Nico Cháfer, Guille Smitarello o Alberto Carbonell pero “más sorprendido me quedé cuando nadie me había informado que la decisión se tomó por temas extradeportivos y eso no lo voy a permitir” ha matizado sin entrar en más detalles porque “ayer tuve una reunión con los jugadores y nos comprometimos a que lo que se hablara dentro del vestuario allí se quedaba”.

David Aguilar, presidente del C. D. Eldense / Cadena SER

El presidente deportivista se ha referido a la reunión que provocó ayer con representantes del grupo inversor italiano y cuyo motivo principal, entre otros, era abordar el pago de los finiquitos comprometidos con los futbolistas de los que se prescindió en el mercado de invierno y que “en determinados casos no se han atendido”. David Aguilar asegura no entender cómo “con algunos futbolistas, tres concretamente, se acordó el pago de toda la temporada para que se marcharan” remarcando que “yo no hubiera consentido que se fueran con esas condiciones”.

Del mismo modo, Aguilar dice estar “preocupado porque tampoco se ha atendido el pago de los aplazamientos con Hacienda y la Seguridad Social”.

El presidente del Eldense insiste en que “yo no voy a llegar a final de mayo sin que se hayan atendido esos pagos pendientes” adelantando que “si no se acepta nuestro planteamiento, el lunes ya no estarán”.

David Aguilar se pone en el lado del aficionado y reconoce que “es complicado que asistan al campo y es normal que piensen que se les está tomando el pelo aunque no sea así pero espero que el domingo reaccione” y pide “que miren nuestras caras más que las del grupo inversor”. Ayer la Junta Gestora elaboró un organigrama de trabajo y nos pusimos manos a la obra para recuperar todos los trofeos que están almacenados y “en un estado lamentable” en el viejo “Pepico Amat”.

David Aguilar, “como presidente del C. D. Eldense y como padre de un niño que juega al fútbol”, ha condenado los hechos acaecidos en un partido de categoría infantil celebrado en Mallorca el pasado fin de semana. “Es vergonzoso y hemos dado un paso atrás. No lo debemos permitir” ha dicho al respecto.

