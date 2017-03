¿Por qué habló el fiscal del Opus Dei?

Las palabras del fiscal del "caso Romanones" sobre la relación del denunciante, David, con el Opus Dei y la hipotética influencia de esa relación en la denuncia que presentó el joven contra el padre Román por supuestos abusos sexuales han levantado tanta polvareda mediática, que el propio fiscal ha aclarado este miércoles lo que ha considerado como un "equívoco" provocado por algunos medios de comunicación quehan recogido "inexactitudes que pretenden tergiversar lo expuesto en la vista oral de conclusiones".

El fiscal Francisco Hernández ha explicado en una entrada pública en su perfil de Facebook que sacó a relucir la relación del Opus Dei con el denunciente porque sencillamente David habló de esa relación en la vista oral por lo que sus referencias a la organización religiosa obedecieron a una relación real existente que le permitió, según sus palabras, "traer a colación y a contradicción su empleo de los medios de formación y auxilio espiritual (confesión y dirección espiritual), y el hecho de que durante cuatro años de pertenencia antes de la denuncia nunca hubiera tenido problemas psicológicos ni psicosomáticos".

El fiscal aclara que "la mención efectuada durante la vista oral del 21 de marzo a que quizás David realizara la denuncia como pago de favores recibidos" simplemente fue efectuada "como recurso retórico junto con otras hipótesis".

Antes esa explicación, el representante en la vista oral y en toda la investigación del Ministerio Público, lamenta "profundamente que algún medio haya extraído del resto del informe esas palabras para aludir a mi pretendida voluntad de sugerir la existencia de una conspiración del Opus Dei tras el caso Romanones".

Considera el fiscal que, para entender sus alusiones al Opus Dei, no se puede olvidar su propia referencia "categórica y directa" a la palabra mentira con la que concluyó sus referencias al relato sobre "la ausencia de móviles de esta naturaleza, pues no se podía afirmar en absoluto tal hecho, como tampoco cuáles eran los móviles de David al denunciar".

Además, el fiscal ha recordado que unos días antes de los alegatos finales, los propios periodistas le preguntaron si era posible hablar de intervención del Opus en los hechos, a lo que respondió que "eso era una mera conjetura que no aceptaba porque no había hechos que la sustentaran".

Por tanto, el fiscal asegura que no puede compartir "el propósito de generar polémica y morbo sobre la base de elementos propios de las novelas de Dan Brown; y menos empeñando mis palabras".

Asegura que "se han empleado muchos recursos públicos, materiales y personales, en realizar un proceso justo para que, al final, alguien llegue, oiga una frase "suculenta", la corte y saque de situación para hacer ruido". Aclara el fiscal que no apoya "especulaciones en ningún sentido" y que solo defiende hechos y pruebas, "no rumores ni sospechas". Aclara que ese no es su trabajo.

Opus Dei

La Oficina de Comunicación de la Prelatura del Opus Dei en España ha emitido un comunicado en el que asegura que "se ve en la obligación de rechazar la existencia de cualquier intervención o conspiración" ante "algunos comentarios realizados en medios de comunicación" en relación al "caso Romanones".

El comunicado asegura que "las conjeturas resultan asombrosas y solo pueden proceder de una imaginación desbordada o de un desconocimiento de la realidad", por lo que el Opus Dei añade que "no ha tenido ningún tipo de intervención en este caso".

