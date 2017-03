"Ganar, ganar y volver a ganar"

Ignacio Goma empieza a entrar cada vez más en la dinámica del grupo. Tras una lesión en el pie, que le ha dejado fuera del equipo los últimos dos meses, lleva ya un par de partidos entrando en el equipo, “no al mismo nivel que el resto de mis compañeros”, recuerda en la Cadena SER, pero "feliz" por volver a sentirse importante en el vestuario.

El futbolista azulino mantiene que cada vez se va encontrando mejor, “los minutos me van ayudando a coger ritmo y las sensaciones son buenas”. Juan Antonio le ha dado mucha confianza y aguardaba su regreso como agua de mayo y eso lo agradece el futbolista: “está claro que desde que llegó me ha dado confianza absoluta y yo se lo agradezco, de no contar para nada a jugar diez partidos seguidos con él”.

Goma sabe que la victoria ante el líder del pasado domingo “nos levantó el ánimo y nos hace volver a ilusionarnos por alcanzar la meta que nos trazamos a principio de temperada”. Defiende el trabajo del entrenador, muy cuestionado en las últimas semanas y entiende como “normal” que exista tanta presión sobre el equipo, aunque no duda en subrayar que “aunque las críticas eran hacia él, nosotros estábamos con él, no me parecía normal que perdiendo dos partidos se haya montado la que se montó”.

El mediocentro recuerda que “ya hay muy poco margen de error, quedan nueve jornadas para acabar la liga y los errores ya se pagan muy caro. La presión la tenemos que llevar bien. Más presionados están muchos padres por llegar a final de mes. Nosotros saldremos a Chapín a ganar y en Lucena igual, no queda otra”, concluye.

