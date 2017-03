Los Armaos podrán ensayar ante el Parlamento hasta las 23:00 horas

Poco ha durado la polémica en torno a la suspensión en la noche de este martes del ensayo que los Armaos de La Macarena, acompañados por la Banda de la Centuria, celebraban a las puertas del Parlamento de Andalucía. Y es que, tan solo horas después de lo ocurrido, el delegado municipal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha confirmado en nuestra edición local de Hoy por Hoy que, a partir de ahora, se añade una excepción a la norma con lo que, en esta semana del septenario a la Virgen de la Esperanza, la Centuria podrá ensayar como de costumbre a las puertas del Parlamento, eso sí, hasta las 23:00 horas.

Aquí puedes escuchar al completo la entrevista al respecto a Juan Carlos Cabrera realizada por Javier Márquez y Paco García...

Recordando los hechos ocurridos en la noche de este martes, atendiendo a la denuncia de una vecina de la calle Don Fadrique y en virtud de la Ordenanza Municipal de Ruidos en vigor desde el 25 de julio de 2014, la Policía Local se personó en el citado lugar y suspendió el ensayo que a esa hora llevaban a cabo los Armaos acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena, medida que rápidamente generó incontables críticas en las redes sociales.

Solventada la polémica, la Centuria ha anunciado en su cuenta de Twitter que, durante lo que resta de semana, una vez concluya el ensayo a las puertas del Parlamento, la formación de los Armaos desfilará por las calles del barrio de La Macarena.

¿Qué dice la ordenanza municipal?

Según la Ordenanza Municipal de Ruidos, en vigor desde el 25 de julio del año 2014, la Policía Local actuó en cumplimiento de la norma que establece en el Apartado 7 C del Artículo 27 lo siguiente:

Bandas de música: Los ensayos de bandas de música deberán desarrollarse en zonas de la ciudad convenientemente distanciadas de edificios de viviendas, o en locales suficientemente aislados y no colindantes con viviendas o no ubicados en edificios de viviendas, de forma que se cumplan, al menos los objetivos de calidad exterior a nivel de fachada de los edificios de viviendas más cercanos. En cualquier caso, los ensayos de bandas de música tendrán prohibido su desarrollo entre la 00:00 y las 10:00 horas.

En comparación con la antigua ordenanza municipal de ruidos, la diferenciación queda bien clara pues aquella establecía en el Apartado 3 del Artículo 48 que las manifestaciones populares en la vía pública o espacios abiertos de carácter común o vecinal derivadas de la tradición (velás, feria, ensayos de bandas de música de Semana Santa, etc.), podrán eximirse temporalmente del cumplimiento de los niveles que se indican en el Anexo I de esta Ordenanza. No obstante, para el caso de los ensayos de las bandas de música de Semana Santa, se establece el límite horario de las 12 de la noche a partir del cual no podrán desarrollarse dichos ensayos.

Comentarios