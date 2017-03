Castro: "Las acciones de Sevillistas de Nervión no están en venta"

Dos temas de máxima actualidad a tratar hoy por los medios aprovechando el acto de entrega de premios de la Fundación son la propuesta de compra por parte de inversores chinos de grandes paquetes accionariales del Sevilla F.C, y por otro lado, la problemática existente con la grada de animación.

Sobre el primero de los asuntos de interés el presidente se pronunció en estos términos “Es verdad que hay intermediarios interesados en comprar acciones del Sevilla, pero no hay ofertas serias o concretas. Que yo sepa ningún grupo accionarial está estudiando ofertas y Sevillistas de Nervión, mi grupo, no tiene ni ofertas ni intenciones de vender unas acciones que no están en venta. No veo interés en ningún grupo accionarial de vender. No hay ofertar chinas o americanas por las acciones del Sevilla”.

Sobre el tema de los Biris, añadía que “es verdad que existe un problema con los Biris. Nos hemos reunido con ellos, pero la decisión es de Antiviolencia. Ante la que nada podemos hacer. Sus símbolos por ahora no pueden entrar en el campo. El sevillista puede animar o no, pero me gustaría que la situación fuera de otra forma. Poco podemos hacer si una bandera puede entrar o no en el campo. Nos gustaría otro ambiente, pero no nos podemos saltar ni las leyes ni las normas”.

Se le ha vuelto a preguntar sobre el futuro de Monchi: “Lo he dicho muchas veces, Monchi está trabajando en el Sevilla como siempre. Ahora prima lo colectivo, que salgamos de este bache para terminar bien la temporada. Al final veremos qué pasa con Monchi. Él está trabajando cada día realizando su labor. Pero en estos momentos tenemos otras prioridades, salir del bache. La entidad es más importante que una persona, sea Monchi o yo”.

En cuanto a la situación deportiva del equipo, Castro cree que “el equipo ha tenido mucha presión en todas las competiciones. Pero qué sevillista no querría estar, a falta de diez jornadas, con 57 puntos y en tercera posición. Es una situación inmejorable y debemos estar orgullosos de ella. Eso sí, estamos en un bache y debemos salir de él. Esta plantilla ha demostrado que sabe jugar al fútbol, así que creo que vamos a conseguir el objetivo de estar en la Champions el año que viene”, finalizó.

