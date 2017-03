El "Amigos del Tenis" de Elda acogió la tercera fase del Circuito Mediterráneo

Las instalaciones del Club Amigos del Tenis de Elda acogieron el pasado fin de semana, la final de la Tercera Fase del VII Circuito Mediterráneo/Alicantino de tenis.

Finalistas femeninas / Cadena SER

La final de féminas se la adjudicó Sonja Keranen del C. T. Torrevieja que se impuso a Sofía Navarro del Ilicitano C. T. mientras que en categoría masculina, el vencedor fue Juan Carlos García del Ilicitano C. T. que ganó a Daniel Blasco del C. T. Arena de Alicante.

En ambas finales se vivieron momentos tenísticos de gran calidad. Una vez concluidas, el directivo del Club Amigos del Tenis, Anto Núñez, y el juez árbitro Pedro Muñoz fueron los encargados de entregar los trofeos.

XX Open de Tenis Dobles “Droguería Benjamín”

Se ha disputado la primera ronda de los cuadros finales en fase eliminatoria y está previsto que este fin de semana se dispute los cuartos de final tanto en cuadros finales como en cuadros de plata.

Comentarios