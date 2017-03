Cierra los ojos y ponte en su lugar

'Mira como veo', es la invitación que formula la Semana de la ONCE en Granada, un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, visitas, talleres o circuitos de movilidad, para que los granadinos compartan con los afiliados la realidad que viven las personas ciegas.

El Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla organiza esta Semana de la ONCE en Granada, con actos en la capital, Motril y Baza, entre el 20 y el 24 de marzo, "con la ilusión de implicar a la ciudadanía granadina en un doble sentido, en señal de agradecimiento a la confianza que depositan a diario en la labor social que realiza la ONCE, y como un instrumento de concienciación masiva y activa a favor de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad", en palabras de la presidenta del Consejo, Isabel Viruet.

La Semana arrancó el lunes 20 con un desayuno a ciegas, una exposición de los servicios sociales de la ONCE, y la representación de la obra "Las Comadres" a cargo del grupo Jacaranda 11, integrado por actores ciegos y con discapacidad visual grave de Granada, que representarán también en Motril y Baza.

La provincia de Granada cuenta con 1.693 afiliados a la ONCE de las 15.633 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en Andalucía.

jueves 23 | en Granada

- 12.00 h. Partida múltiple de ajedrez, de afiliados y personas con discapacidad.

- 18.00 h. Homenaje Platino ONCE: Distinción a los afiliados que hayan cumplido 75 años de antigüedad como afiliados.

- 19.00 h. Merienda de afiliados sin actividad y mayores, degustando los pasteles que se han presentado al concurso de repostería previamente convocado.

viernes 24 | en Granada

- 17.00 h. a 20.00 h. Talleres de braille dirigido a profesionales de la docencia.

- 20.00 h. Encuentro de jóvenes y bienvenida a la primavera.

