"El Estrella tiene menos calidad que el Cádiz B, pero compite bien"

Juan Antonio afronta el partido del domingo ante el Estrella en un ambiente que nada tiene que ver con el de la semana previa al choque ante el líder. La victoria del domingo ha serenado los ánimos encendidos en el entorno del equipo, después de la derrota en Lora del Río.

El técnico del Xerez DFC quiso matizar ante los periodistas sus palabras tras la victoria ante el Cádiz, en las que aseguraba que una derrota frente al Estrella sería decir adiós a las opciones de ascender a Tercera. Ahora mantiene que “si ganamos estamos metidos en la pelea a falta de ocho jornadas para acabar la liga y es verdad que si perdemos, la cosa se complica mucho”.

Destaca la importancia del encuentro ante un rival directo en la lucha por subir de categoría: “Ahora tenemos este partido y el de Lucena que son equipos que están en la misma situación que nosotros. Si sumamos ellos no lo hacen, por eso son importantes y marcarán ya los últimos partidos de liga”. Elogia al Estrella, porque el puesto que ocupa en la tabla “se lo han ganado por méritos propios”. Para el preparador isleño, el domingo se medirán “a un equipo que al principio no parecía que iba a estar en esa posición. Trabajan bien, es un conjunto muy completo y con una idea clara de lo que quieren. No sé si vendrán de víctima, pero ellos tienen tres puntos más que nosotros”.

Lo que sí encuentra son diferencias con respecto al Cádiz B, “porque tiene menos calidad individual y colectiva, pero compite bien, ha ganado muchas veces uno a cero y los equipos que ganan tanto así con ese resultado, me parecen serios y bien trabajado”.

Para el domingo tiene a casi toda la plantilla disponible, incluso a Copero, cuya lesión ha sido menos grave de lo esperado y todo parece que estará disponible para este próximo choque. Juan Antonio no escatima en elogios al hablar del futbolista, “porque si en el equipo hay alguien indiscutible hoy en día ese es Copero. Si está recuperado será sin duda una buena noticia para nosotros, es un jugador muy importante”.

Por último, recuerda el papel “clave” de la afición el pasado domingo ante el líder y no duda de que el ambiente será similar a pesar de que los socios deberán pasar por taquilla: “Necesitamos al público como el otro día. Tuvo un comportamiento ejemplar en todos los sentidos. Hemos dado la vuelta a la situación. Antes nos decían que el peligro estaba en Chapín y ahora ganamos aquí. El aficionado se ha dado cuenta que hay momentos en los partidos que no podemos tener la pelota y no pasa nada. Cada vez estamos jugando mejor en nuestro estadio. Chapín no puede ser un freno para este equipo”, concluye.

Comentarios