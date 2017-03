La Diputación cierra 2016 con 60 millones de superávit

Tras Barcelona, la Diputación Provincial de Sevilla es la que mayor superávit tiene en España. Habiendo cerrado 2016 con 60 millones de euros, que no va poder invertir de momento en los municipios, hasta que no se aprueben los nuevos presupuesto generales del Estado. Ya que el Ministerio de Hacienda solo permite gastarlo en reducir deuda, pero la Diputación no tiene.

El presidente pide al Ministerio que permita a través de un Decreto Ley poder incluirlos ya en el nuevo Plan Supera y comenzar a trabajar con ellos. Fernando Rodríguez Villalobos.

El presidente además ha indicado que no se van a quedar parados y van a comenzar a trabajar con los ayuntamientos para ver donde destinar este superávit una vez se les acepte poder utilizarlo.

