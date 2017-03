El Eldense quiere aplazar el descenso matemático (D. 17:00 h)

El “Nuevo Pepico Amat” de Elda acoge esta tarde (17:00 h) el partido de la 31ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que jugarán el C. D. Eldense(20º: 14 Ptos.) y el C. F. Gavá(16º: 32 Ptos.) con arbitraje del veterano mallorquín Sebastián Ripoll Solano quien a sus 38 años cumple once jornadas en la categoría.

El Deportivo acude a la cita con la intención de aplazar el ascenso matemático de categoría que podría producirse hoy, a falta de siete jornadas cuando finalice la de esta, dependiendo de los resultados que se den en otros campos. Con eso y con la incertidumbre de saber qué alineación pondrá en escena el cuerpo técnico azulgrana y si le habrá levantado el castigo a hombres de relevancia dentro del once inicial como Nico Cháfer o Guille Smitarello.

Fran Ruiz recupera a Joseja Amat pero pierde a Mendy que fue expulsado el pasado domingo en Cornellà con lo que, previsiblemente, se producirá un cambio hombre por hombre.

El C. F. Gavá también llega a Elda con el agua al cuello. No en vano, ocupa posición de promoción para no descender con los mismos puntos que el L´Hospitalet que marca el descenso directo a Tercera.

Óscar Mena, técnico argentino del club catalán, recupera al lateral derecho Neeskens aunque no podrá contar con el central Mario Gómez que ha sido operado de una fractura en el tabique nasal ni con el centrocampista, también lesionado Óscar Reche. Además, se pierden el partido del “Nuevo Pepico Amat” por sanción el centrocampista Álex Pla y el delantero Niko Cata.

La defensa deportivista deberá prestar especial atención a Boris Garros, el futbolista que ha marcado 18 de los 37 tantos que lleva anotados su equipo.

Comentarios